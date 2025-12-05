手機充電器長插電好危險！內地消防實測：易傷電線增短路起火風險

很多人習慣將充電器長期插在插座上，方便隨時一插即為手機﹑平板充電。然而，近期內地多宗住宅火警均指向同一原因，就是長期不拔充電器，最終引發短路及起火。內地的消防部門其後更進行一連串實測，結果相當驚人，也再次提醒大家不要忽視這個潛藏於身邊的家居風險。



江西九江在 11 月發生的一宗火警，事主只是出門前忘記拔掉床頭櫃上的充電器，沒想到充電端在無負載的狀態下仍持續帶電，電子元件老化後出現故障，最終逐步令床墊着火。濃煙迅速從房內冒出，鄰居察覺後報警，幸好消防到場及時控制火勢。

充電器即使沒在充電，依然在「工作」

為釐清充電器是否真的存在潛在風險，內地消防部門以六款不同品牌的充電器進行測試。即使沒有連接手機，只要插上電源，感應式測電筆接近充電器時便會長亮，顯示內部持續帶電；當測電筆接觸金屬插頭時更直接亮起紅燈，代表電壓輸出明顯存在。

換言之，充電器是一直維持運作狀態。長期處於發熱與待機的環境下，內部電子零件會加速老化，元件老化後遇上負載變化，就可能出現漏電或短路。

再使用熱成像儀時進一步發現隱患。即使在空載下，充電器溫度比環境高出五度以上；當模擬線材破損短路後，溫度更在短短四分鐘內飆升至五十多度，仍在持續上升。這種情況一旦在家中發生，旁邊的床單、書本、木製家具極易被引燃，火勢可在數分鐘內迅速擴散。

短路情況下甚至會產生火花 劣質充電器風險更高

消防人員亦以兩條裸露電線在錫箔紙上輕觸，模擬破損線材接觸金屬物件的情況。現場明顯可見火花迸發，若出現在睡房、客廳等放滿易燃物的地方，後果難以想像。

更令人擔心的是，市面上不少價廉的充電器為降低成本，普遍以非阻燃外殼或簡化電路保護設計，因此當發生過熱、過壓或短路時缺乏自動斷電機制，風險較正規品牌高出數倍。一旦持續插在插排上，即使未接上手機，其電子零件亦會在不知不覺間走向失效邊緣。

+ 6

火勢出現如何處理？切忌用水，首要動作是「切電」

若不幸遇上充電器突然冒煙或起火，切勿第一時間用水潑灑。水能導電，極有可能引起更大範圍的電擊危險。正確做法是先迅速切斷電源，包括關閉插座總掣或直接拉掉總電源開關，確保不再有電流持續輸入。

若火勢仍然輕微，可使用二氧化碳或乾粉滅火器撲滅；沒有滅火器時，可利用厚重衣物或棉被掩蓋火苗，使其隔絕氧氣。但若火勢開始蔓延，應立即撤離並報警，避免因猶豫或自行救火而耽誤逃生時機。

日常習慣決定家居安全

專家指出，將充電器長期插在電源上，除了令元件加速老化外，亦會長期保持微弱發熱，接觸易燃物時風險自然大增；更甚者，若線材破損卻被用家忽略，一旦短路，火花足以引發火災。

最有效的預防方法其實非常簡單，就是養成充滿即拔的生活習慣。睡前或外出前多花兩秒檢查一下插座，不但減少火災機率，也能延長充電器壽命。

資料來源：央廣網