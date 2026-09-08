夏日冷氣慳電｜開極低溫傷機兼食電　專家拆解2大控溫迷思省電費

一到夏天，電費賬單就成了不少家庭的煩心事。很多人為了省電，各種操作輪番上陣：有人直接調到16℃快速降溫，有人長期鎖定24℃，還有人覺得溫度越高越省電，乾脆開到30℃。



冷氣機省電，絕不只是簡單調高溫度這麼簡單。溫度設定、運行模式、使用習慣互相影響，設定錯了，不僅費電，舒適度大打折扣，還會加劇冷氣機損耗。今天一次性講清楚，冷氣機最佳溫度、模式搭配，把電費降下來。

冷氣機省電，絕不只是簡單調高溫度這麼簡單。（AI生成圖片）

先說大家最熟悉的結論：製冷模式下，設定26℃是兼顧舒適與省電的黃金溫度。專家推薦的夏季冷氣機節能標準溫度就是26℃。從冷氣機運行原理來講，室內外溫差越小，壓縮機負荷越低，耗電量也就越少。如果室外35℃，室內設26℃，溫差9℃；調到22℃，溫差擴大到13℃，壓縮機需要持續高負荷工作，耗電量會明顯上升。

第一個迷思：並不是溫度調得越高 就一定越划算

不少朋友直接開到29℃、30℃製冷，室內依舊悶熱。雖然壓縮機負荷較低，但因為設定溫度過高而起不到降溫作用，冷氣等於白開。白白浪費電費卻換不到涼快，這種「無效耗電」得不償失。

第二個誤區：進屋直接拉到16℃ 快速降溫

很多人悶熱進屋，習慣性最低溫度猛吹。冷氣機不會加速製冷，只會一直滿功率運行。短時間很難快速降溫，壓縮機長時間高負荷工作，耗電暴增，長期這樣操作，還會加速壓縮機老化，縮短冷氣機使用壽命。正確做法：先設定26℃配合大風量，室溫降下來之後再微調。

很多人忽略：比起溫度，模式選擇對耗電影響更大。潮濕的梅雨季、陰雨天，優先使用「除濕模式」。同等體感下，除濕模式耗電量遠低於製冷。空氣濕度降低之後，哪怕室溫偏高，人體也不會覺得悶熱。天氣乾燥、高溫暴曬的晴天，正常使用製冷模式，不要長期開除濕。

另外很多人糾結：短時間出門冷氣機關機還是調高溫度？

針對變頻冷氣機：離家1小時以內，溫度上調至28℃運行更划算；離家超過2小時，直接關機。變頻冷氣機持續保溫功耗有限，頻繁啟停帶來的耗電，反而不如保溫運行。定頻冷氣機：只要外出超過30分鐘，直接關機，重新啟動能耗更低。

26℃模式省電小貼士：

+ 4

搭配這些小技巧，26℃模式省電效果翻倍：

1. 出風口向上吹，冷空氣自然下沉，全屋均勻降溫，不要朝下直吹；

2. 定期清洗濾網，濾網堵塞換熱效率下降，耗電量增加20%~30%；

3. 窗簾拉好，隔絕陽光直射，減少室內蓄熱，冷氣機負荷大幅降低；

4. 搭配空氣循環扇，空氣流通更快，無需調低溫度，體感更涼快。



最後總結一套通用方案：

晴天高溫→製冷26℃，搭配循環扇；

陰雨潮濕→開啟除濕模式；

長時間外出→直接關機，不要空轉。



不要執着追求極端低溫，也不要盲目把溫度拉很高。守住26℃黃金溫度，配合正確模式，舒適和省電完全可以兼顧。

【延伸閱讀】慳電懶人包｜十大「吃電怪獸」排名出爐 電視關機時居然仲耗電（點擊連結看原文）

+ 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】