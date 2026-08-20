電動車起火難撲滅！UL最新研究：滅火劑難替代　仍要靠傳統水槍

針對新能源汽車鋰電池起火這類業內公認的處置難題，最新的行業研究結論顯示，目前最靠譜的應對措施，還是大家沿用多年的傳統消防水槍。



據外媒Futurism相關報道，電動車起火之後，消防人員往往很難徹底撲滅電池深處的明火，核心原因就是鋰電池觸發的熱失控現象。電芯內部的化學反應一旦進入失控狀態，就會形成不斷自我加速的連鎖反應，常規滅火劑很難打斷這個持續放熱的過程。

電動車起火之後，消防人員往往很難徹底撲滅電池深處的明火，核心原因就是鋰電池觸發的熱失控現象。（Pexels@Styves Exantus）

UL研究院消防安全研究所經過多輪全面模擬研究之後，給出了最新的公開結論：即便行業此前嘗試過數不清的新型滅火方案，真的面對已經劇烈燃燒的電動汽車時，目前仍然沒有比傳統消防水槍效果更穩定的選擇。

該機構前後設計分析了約18次真實場景下的電動汽車燃燒對照實驗，其中有9次專門針對不同滅火方案的實際效能做了橫向對比，拿到的所有實驗數據共同指向了同一個核心結果。

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最核心的測試結論是，市面上宣傳已久的車輛滅火毯、各類專用化學滅火劑等新解決方案，全都無法取代大量持續噴水帶來的快速降溫和全場景滅火效果，不少新方案在測試裏甚至連明火復燃都沒法有效抑制。

市面上宣傳已久的車輛滅火毯、各類專用化學滅火劑等新解決方案，全都無法取代大量持續噴水帶來的快速降溫和全場景滅火效果。（截取自futurism.com）

報道也特別強調，這個結論並不意味著直接用消防水槍噴射就是最理想的處置方案，只能說它是目前所有有限可選方案裏，效果相對最好、落地門檻最低的選項，沒有任何一種新技術能完全替代它的作用。

電池因為過熱、穿刺或者過度充電等原因進入熱失控狀態之後，噴射的水可以快速壓制表面火焰、降低電池外部溫度，卻沒有辦法從根源上終止電芯內部已經啟動的失控連鎖反應，一旦後續內部熱量重新積蓄到閾值，明火隨時可能復燃。

這份報告的作者也明確指出，朝著燃燒的電池外殼大量噴水的操作本身，既會造成水資源的極大浪費，也沒法徹底阻止熱失控進程。除此之外，大量用水甚至可能引發額外風險，不小心誘發原本還沒有起火的完好電芯發生燃燒。報告進一步解釋，一旦水意外滲入到尚未受到火情影響的電池包內部，很可能會提升整個電池包後續起火或者復燃的概率。

噴射的水可以快速壓制表面火焰、降低電池外部溫度，卻沒有辦法從根源上終止電芯內部已經啟動的失控連鎖反應。（Pexels@Shvetsa）

報道中提到，2024年Tesla Semi火災事件裏用到的處置方式，在可預見的未來，差不多已經接近現有現實條件下的最佳方案。那場火災最終導致事發高速公路封閉長達15小時，消防員前後累計使用了約18.9萬升水，才最終徹底控制住車輛燃起的猛烈火勢。

這一研究結果也戳破了不少此前被過度炒作的新能源滅火神話，整個行業投入了十數年時間研發各類新型滅火技術，到現在依然沒能跳出靠海量水壓制火情的傳統路徑，不管是電池本徵安全設計還是專用車規滅火裝置的研發，後續都還有非常長的技術攻關路要走，才能破解現在處置成本高、復燃概率大的行業普遍問題。

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