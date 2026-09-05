iPhone相機隱藏功能　不止掃QR Code　更能一鍵複製文字認花草

大家平時看到QR Code（二維碼），是不是習慣性打開相機「掃一掃」就完事了？其實，iPhone的掃描功能遠不只是掃碼。



很多時候，文字、電話號碼、網址，甚至眼前的植物，都可以直接交給iPhone識別，不用再手動輸入或者另外下載App。

1. 識別文字

打開相機，對準一段文字，等取景框出現文字識別提示後，點擊識別按鈕，就能直接選擇文字。複製、翻譯、搜索都可以。如果畫面裏是電話號碼，還能直接撥號；看到網址，也可以直接打開。比如會議白板、菜單、快遞單上的訊息，基本不用再一個字一個字地敲了。

用iPhone的影相功能，已能識別鏡頭前的文字。（AI生成圖片）

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2. 識別QR Code

看到付款碼、活動碼、網頁QR Code，直接打開相機對準，點擊彈出來的連結即可；如果經常掃碼，也可以把「掃描條碼」加入到控制中心，用起來會更方便！

iPhone不用另外裝App，已能識別QR Code。（AI生成圖片）

3. 識別照片裏的物體

比如出去旅遊看到一座建築、不認識的植物，甚至不知道是什麼品種的狗，都可以先拍下來，再進入照片查看。如果出現帶星標的訊息按鈕，點擊後就能使用「看圖查詢」獲取相關訊息。它還支援識別部分食物，並提供相關訊息。

如果你的iPhone支援視覺智能，玩法還會進一步升級：可以直接對着眼前的物體、文字進行搜索、翻譯、總結，甚至識別動植物和電話號碼等訊息。（AI生成圖片）

如果你的iPhone支援視覺智能，玩法還會進一步升級：可以直接對着眼前的物體、文字進行搜索、翻譯、總結，甚至識別動植物和電話號碼等訊息。

下次再看到QR Code、文字或者不認識的東西，別急着手動輸入，也別急着下載App，先讓iPhone「看一眼」，說不定答案馬上就出來了。

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