Claude Opus 5.5登場！寫程式與知識工作更強　API價格反降20%

撰文：免費資源網路社群
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Claude Opus 5.5是Anthropic在2026年9月22日推出的新一代模型，主打AI Agent寫程式與知識工作，多數跑分領先Opus 5與GPT-6 Astra，API價格比Opus 5便宜20%，Claude.ai付費用戶另外獲得一次用量重置。

最近AI模型的更新速度很快，前陣子才介紹過Google的Gemini 3.8 Flash，這次換Anthropic出招。Anthropic在2026年9月22日發表Claude Opus 5.5，這是Claude 5.5家族的第一款模型，主打長時間的AI Agent寫程式任務與知識工作。

Claude Opus 5.5是Anthropic在2026年9月22日推出的新一代模型，主打AI Agent寫程式與知識工作。（Anthropic）

比較少見的是，新模型效能變強，API價格反而比上一代Opus 5便宜，Claude.ai付費用戶還能額外獲得一次用量重置，讓大家有更多空間試用新模型。

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Claude Opus 5.5是什麼？

Claude Opus 5.5是Anthropic旗下Opus系列的最新版本，也是Claude 5.5家族第一個推出的模型。官方的定位是「AI Agent寫程式與知識工作的領先模型」，多數任務的表現與Anthropic更高階的Claude Fable 5.1相當，但在一般工作量下，運作成本比Opus 5少了約40%。

Claude Opus 5.5是Anthropic旗下Opus系列的最新版本，也是Claude 5.5家族第一個推出的模型。（Anthropic）

和前一代相比，Opus 5.5的輸出速度快了約30%，完成同樣的程式任務用到的Token與步驟也更少。官方舉的例子包括不到一天就完成68萬行程式碼的遷移（以往可能需要一週以上時間），以及在網頁載入速度的優化測試中40次成功39次。

另外，這一版在說話方式上也有調整，回答會先講重點、少用術語，讀起來更清楚。Anthropic也預告，Claude Sonnet 5.5與Claude Haiku 5.5會在接下來幾週陸續推出。

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Claude Opus 5.5跑分表現：和Opus 5、GPT-6 Astra比較

官方公布的跑分資料中，Opus 5.5在AI Agent寫程式相關的測試進步最明顯。以下整理幾項重點測試，並與Anthropic自家的Fable 5.1、Opus 5，以及OpenAI的GPT-6 Astra比較：

Opus 5.5在AI Agent寫程式相關的測試進步最明顯。（Anthropic）

從表格來看，Opus 5.5在大部分項目都拿下第一，其中Terminal-Bench 4.0比Opus 5高出14個百分點。

落後的項目有兩個：商業流程自動化的AutomationBench，GPT-6 Astra以1.4個百分點些微領先；科學研究的Terminal-Bench-Science 0.1，GPT-6 Astra領先將近6個百分點，差距比較明顯。不過Opus 5.5在這項比Opus 5的29.0%翻了一倍，是這次進步幅度最大的項目。

實際使用案例方面，GitHub產品長提到Opus 5.5用不到Opus 5一半的步驟，就解決了更多終端機任務；Stripe的工程師則分享它一次開出40個堆疊的Pull Request，隔天下午全部通過CI測試。也有使用者提到它能連續工作18小時以上仍然不偏離任務，很適合交代長時間的工作。跑分之外，想自己比較Claude和GPT、Gemini對同一個問題的回答，可以用ChatHub一次送出、並排對照。

Opus 5.5 有哪些使用限制？

Opus 5.5抵抗提示注入攻擊（Prompt Injection）的能力比前一代更好。使用上要留意兩點：一是思考（Thinking）功能無法關閉，二是碰到大部分資安相關的題目時，系統會告知並改由Opus 4.8回答，高風險生物相關的題目則是改由Opus 5回答。Anthropic表示之後會把Cyber Verification Program擴大到Opus 5.5，通過驗證的資安從業人員就能直接用Opus 5.5處理資安工作。

Claude Opus 5.5要付費嗎？API價格比Opus 5便宜20%

在Claude.ai上，Opus 5.5需要Pro以上的付費方案才能選用，免費方案模型選單中無法選擇Opus（包含前一代的Opus 5）。Pro、Max、Team與Enterprise方案每5小時的使用額度也將同步提高。Opus 5.5輸入每百萬 Token 4美元、輸出20美元（Opus 5為5與25美元）。

開發者透過API使用時，每百萬Token的價格都比Opus 5便宜，其中快取讀取直接降價60%：

開發者透過API使用時，每百萬token的價格都比Opus 5便宜，其中快取讀取直接降價60%。（Anthropic）

另外還有Opus 5.5獨有的快速模式（Fast mode），輸入每百萬Token 8美元、輸出40美元，速度最多可快2.5倍，適合重視回應時間的應用。加上完成同樣任務需要的Token與步驟變少，官方估算一般工作量的整體成本約可節省 40%。

用量重置怎麼用？10月23日到期

這次一起推出的還有「用量重置」（Limit reset）福利。Claude付費方案有每5小時的使用上限，用完就得等時間到才能繼續用，這次Anthropic額外送付費用戶一次重置機會，額度用完時可以自己手動重置，不必等上好幾個小時。這個選項會顯示在「Usage」頁面中，標示為：

這次Anthropic額外送付費用戶一次重置機會，額度用完時可以自己手動重置，不必等上好幾個小時。（Anthropic）

Resets
Get extra wiggle room to explore Opus 5.5. Expires Oct 23.

這個重置機會只有一次，而且2026年10月23日到期，過期沒用就沒了。建議留到真正需要的時候再用，例如交代Opus 5.5處理長時間的寫程式任務、做到一半額度就見底時，再用重置接著把工作完成。想隨時掌握5小時額度還剩多少、多久後重置，可以用OpenUsage、CodexBar在Mac選單列顯示Claude用量，比較好判斷什麼時候該動用這次重置。

如何使用Claude Opus 5.5？

Claude Opus 5.5的使用管道可以依身分分成三種：

一般使用者

開啟Claude.ai網頁版或Claude App，登入Pro以上方案的帳號後，在模型選單切換到Opus 5.5就能開始對話。免費方案目前無法選用Opus 5.5，想體驗的話需要先升級到Pro或Max方案，這次幾個方案每5小時的使用上限都有提高，再加上一次用量重置，試用空間比以往寬鬆。

開啟Claude.ai網頁版或Claude App，登入Pro以上方案的帳號後，在模型選單切換到Opus 5.5就能開始對話。（Anthropic）

開發人員

要把模型接進自己的程式或服務，可以透過Claude Platform API呼叫，模型名稱為claude-opus-5-5。平常用Claude Code寫程式的人，也可以直接切換到Opus 5.5，這次的改進主要就集中在長時間的AI Agent寫程式任務上。

要注意2026年8月31日之後建立的API帳號會套用Preserved thinking機制，無法修改對話中先前的思考內容。如果想用同一組API串接多家廠商的模型，也可以參考OpenRouter這類聚合平台。

企業使用者

企業除了使用Claude的Team或Enterprise方案，也能透過AWS Bedrock、Google Cloud Vertex AI與Microsoft Foundry三大雲端平台部署，方便整合到既有的雲端環境。有資料保存疑慮的單位，可以另外申請零資料保留（Zero data retention）選項。

總結

Claude Opus 5.5這次更新的重點，在於用更低的成本提供接近Fable 5.1的能力，尤其長時間的AI Agent寫程式任務進步最明顯，API價格也比Opus 5便宜兩成。對已經訂閱Pro以上方案的使用者來說，這次多了更高的使用上限和一次用量重置，不妨趁10月23日前多試試它在寫作、整理資料或寫程式上的表現。

我自己會把這次的用量重置留著，等長時間的寫程式任務做到一半額度見底時再用。唯一要留意的是強制開啟思考模式，以及資安題目會改由Opus 4.8回答，如果你剛好常問這類問題，回答風格可能會和預期不同。

常見問題

Claude Opus 5.5要付費嗎？

要。Claude.ai需要Pro以上的付費方案才能選用Opus 5.5，免費方案無法使用；透過API串接則依實際用量計費。

用量重置怎麼用？有期限嗎？

付費用戶可以獲得一次用量重置，5 小時額度用完時可以手動重置，不必等待。這個機會只有一次，2026年10月23日到期。

Claude Opus 5.5和Opus 5差在哪裡？

Opus 5.5寫程式與知識工作的跑分都更高，輸出速度快約30%，API價格便宜20%，快取讀取更便宜60%。另外它強制開啟思考模式，資安相關題目會改由Opus 4.8回答。

為什麼問資安問題時，回答的是Opus 4.8？

這是Anthropic的安全機制，大部分資安任務會改由Opus 4.8處理，系統會明確告知。Anthropic表示即將把Cyber Verification Program擴大到Opus 5.5，資安從業人員通過審核後就能直接使用Opus 5.5。

Claude Sonnet 5.5什麼時候推出？

Anthropic表示Claude Sonnet 5.5與Claude Haiku 5.5會在接下來幾週推出，確切時間以官方公告為準。

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