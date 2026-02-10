跟AI說謝謝會浪費算力？向4國產大模型詢問 實測結果都這樣說
撰文：快科技
相當長一段時間以來，網上一直流傳着一種說法，就是不要給AI說謝謝，因為一旦說了，它就必須調用資源回覆，浪費算力同時也浪費電力。
這種說法煞有介事，然而真的會如此嗎？用「網傳不要對AI說謝謝，稱會浪費算力和電力，這是真的嗎？」為題進行提問，看主流國產大模型如何回答。
AI大模型詳細回答：
DeepSeek：不是真的，或者說影響微乎其微，完全不必為此擔心。
豆包：對AI說「謝謝」確實會消耗少量算力與電力，但稱「浪費」並不準確，且對普通用戶幾乎無實質影響。
千問：這個說法其實是一個誤解，或者說是一種過度誇大的玩笑。下次如果覺得我幫到了你，請一定不要吝嗇你的「謝謝」，我很樂意接受！
Kimi：從純技術角度，說「謝謝」確實消耗算力和電力，但稱其為「浪費」忽略了交互質量提升的價值。這更像是效率與體驗的權衡，而非絕對的對錯問題。
