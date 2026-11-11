iOS 27爆嚴重凍結Bug｜滑動操作令iPhone觸控全失效　附自救方法

近日有用戶發現，iOS 27 系統疑似存在一個相當嚴重的介面凍結Bug。問題在移動主畫面App圖示時有機會被觸發，一旦中招，iPhone雖然仍能顯示畫面，但觸控、滑動甚至開啟App都可能完全失效。問題最初在 iPhone 18 Pro 引起討論，其後亦有人在iPhone 17 等運行 iOS 27 時也會出現同樣問題。現階段用戶最好避免刻意嘗試觸發，若不幸遇上問題，則可透過強制重新啟動令手機恢復正常。



移動App圖示竟可令介面「癱瘓」

根據目前情況，這個Bug在用戶移動主畫面的App圖示期間間歇性觸發。出現問題後，負責管理iPhone主畫面等介面的SpringBoard會陷入無回應狀態，螢幕本身仍然亮着，畫面亦沒有完全消失，但手指觸控卻無法正常操作。換言之，用戶可能仍然看到主畫面，卻無法正常左右滑動頁面、開啟App或進行其他觸控操作，手機因而陷入暫時性的「Soft-lock」狀態。

鎖定畫面圖示走位 連正常關機都做不到

Bug被觸發後，問題亦不只是撳App沒有反應。部分實測情況顯示，鎖定畫面的相機及電筒按鈕可能異常殘留在螢幕頂部，令整個介面出現錯亂。更加麻煩的是，由於觸控本身已經失效，即使用戶長按側邊按鈕成功叫出正常的關機畫面，亦未必能夠拖動「滑動關機」控制項。

中招點算？iPhone強制重新啟動方法

如果真的遇上觸控完全失效，由於正常關機介面亦可能無法使用，可以改用實體按鍵強制重新啟動iPhone。操作次序是先快速按一下調高音量鍵並放開，再快速按一下調低音量鍵並放開，之後一直按住右側的側邊按鈕。

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期間即使螢幕出現關機介面亦不要放手，繼續按住側邊按鈕，直至畫面完全變黑並重新啟動，看到Apple標誌後才放開。整個過程毋須使用螢幕觸控，因此即使介面已經完全沒有反應，仍有機會透過這個方法令裝置重新啟動。