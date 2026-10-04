iPhone騷擾電話響不停！開啟iOS隱藏功能　自動問來意阻截推銷

大家有沒有發現，現在的騷擾電話越來越離譜？比如對面開口就是：「您好，最近您有貸款需求嗎？」有時候一天能接到好幾個，封鎖一個號碼，第二天又換個新號碼繼續打，簡直防不勝防。



其實，iPhone早就內建了一個很多人沒注意到的功能，可以大幅減少騷擾電話的打擾。

iPhone已內建了防打擾功能。（Unsplash@sebastian-bednarek）

以下是操作步驟：

打開：設定→App→電話→篩選未知的來電者

然後選擇「靜音」或「要求通話原因」。若選擇「靜音」，不在通訊錄裏的陌生號碼將不會正常響鈴，而是直接進入留言信箱，並保留在最近通話記錄中。這樣既不會被騷擾電話頻繁打斷，也不用擔心完全找不到來電記錄。

具體操作步驟：

對於大多數人來說，這個功能非常實用。因為家人、朋友、同事這些重要聯繫人本來就在通訊錄裏，正常電話不會受到影響。而那些推銷電話、詐騙電話、機器人撥號，大多數都會被擋在門外。

不過這裏要提醒一句：如果你最近正在找工作、等速遞、等醫院通知或者有業務往來，這個功能最好謹慎開啟。因為一些正規機構，也可能使用你沒保存過的號碼聯繫你。

我個人更建議選擇——「要求通話原因」。陌生號碼來電時，系統會先讓對方簡單說明身份和來電目的，並同步把內容顯示給你，你決定接還是不接。很多騷擾電話和機器人電話根本過不了這一關。

說實話，我現在看到陌生號碼響起，心裏第一反應已經不是誰找我，而是又是哪位貸款經理想「改變我的人生。」如果你也被騷擾電話折磨得不勝其煩，不妨試試這個功能，也許從今天開始，你的生活終於能安靜一點了。

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