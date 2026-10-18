iPhone拍片揀4K 30定60 FPS？拆解拍攝場景差異　免浪費手機容量

用iPhone拍影片時，你是不是經常糾結：到底選4K 30 FPS，還是直接4K 60 FPS？一個看起來更流暢，一個看起來更專業，但如果只是日常拍攝，真沒必要每次都盲目選60 FPS。



先說結論：日常記錄、旅行、美食、人像，我更建議4K 30 FPS；運動、寵物、孩子、街頭抓拍，4K 60 FPS會更合適。

但如果只是用iPhone日常拍攝，沒有必要每次都盲目選60 FPS。（Unsplash@James A. Molnar）

為什麼？關鍵就在「影格率（Frames Per Second，FPS）」。30 FPS意味着每秒記錄30張畫面，而60 FPS就是每秒60張，所以60 FPS在人物走動、汽車經過或者快速移動時，畫面會更加流暢，也更適合後期做慢動作。Apple也明確指出，60fps能夠讓影片看起來更加流暢、逼真。

iPhone拍片選4K 30還是60 FPS 一篇文章教會你▼▼▼

但60 FPS並不是「全面碾壓30 FPS」。影格率越高，通常意味着影片文件也越大。而且在弱光環境下，iPhone可以通過「自動 FPS」等功能降低影格率來提升影片質量，所以晚上拍攝時，30 FPS往往更加省心。

比如白天拍旅行風景、探店、美食、人物日常，4K 30 FPS基本夠用了；拍孩子奔跑、寵物玩耍、運動場景，或者你後期準備進行慢動作處理，那麼可以直接上4K 60 FPS。

還有一個很實用的選擇：如果你主要發布短影片，建議提前考慮後期剪輯需求。素材拍60 FPS，不代表成片一定要60 FPS，它可以給後期留下更多調整空間。

所以，如果你懶得糾結，可以直接記住一句話：普通場景4K 30 FPS，運動場景4K 60 FPS；夜景優先考慮30 FPS。

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