2025年至2026年初，國產高端市場迎來「Ultra大爆發」。OPPO、vivo、小米、榮耀四家相繼推出代表各自影像巔峰的超大杯旗艦，全部搭載超大底主攝、高規格長焦與自研算法。



本期我們聚焦2026年1月市面上真正可買到的四大影像Ultra旗艦，依據各品牌的傳感器型號、光學結構、聯名技術及發布時間，為你梳理一份低風險、高可信度的選購指南。按官方發布會日期從早到晚排序（非主觀評分）

1. OPPO Find X8 Ultra

在影像方面，OPPO Find X8 Ultra搭載後置四攝組合，包括Sony LYT900一英寸大底主攝、3倍潛望長焦（LYT700）、6倍潛望長焦（LYT600）及5000萬像素超廣角鏡頭，覆蓋15mm–135mm全焦段。尤其值得注意的是新增的「丹霞原彩鏡頭」，能生成精細色温地圖，在夜景複雜光源下準確還原人臉與背景的不同色彩，避免整張照片偏色。

實際拍攝中，夜景人像膚色自然、背景光斑清晰，髮絲虛化經過二次修復處理，邊緣乾淨。HDR方面，首發RGB三維光子矩陣，配合原彩ProXDR，可實現8倍亮度激發與64倍色彩訊息還原，照片通透感顯著提升。

在其他配置方面，該機搭載Snapdragon 8 Elite處理器，配合LPDDR5X內存與UFS 4.0存儲。中關村在線實測安兔兔跑分達286萬，GPU得分123萬；在《崩壞：星穹鐵道》高畫質60幀測試中，15分鐘平均幀率59.8幀，表現穩定。

機身內置6100mAh冰川電池，支持100W有線快充，配備新一代天工散熱系統，含屏內高性能石墨與超大面積VC均熱板。屏幕為6.82英寸2K直屏（3168×1440），四邊等窄僅1.4mm，屏佔比94.3%。整機厚8.78mm，重約230g，採用航空級鋁合金中框與AG磨砂玻璃後蓋，並保留實體快捷鍵與IP68防塵防水。

推薦購買人群：

適合演唱會觀眾、體育攝影師、Vlog創作者及重視操作手感的全能型用戶。如果你需要一部能「從廣角拍到舞台中央」的手機，Find X8 Ultra仍是當前唯一選擇。



2. vivo X200 Ultra

在影像方面，vivo X200 Ultra首創「三攝三定焦」系統，分別對應14mm超廣角、35mm人文主攝和85mmAPO超級長焦。其中主攝採用1/1.28英寸LYT-818傳感器，f/1.69超大光圈，支持OIS；85mm長焦為2億像素HP9傳感器（1/1.4英寸），f/2.27光圈，具備APO色差校正能力。

實測來看，該機在夜景人像中能精準分離髮絲與背景，眼神光重建自然，無明顯AI過度修飾；85mm長焦在拍攝遠處建築時，色散控制優於同級，邊緣鋭度保持良好。視頻方面，全焦段支持4K 60fps 10bitLog錄製，並搭載自研V3+與VS1雙芯，實現80TOPS算力，NPU能效提升顯著。

在其他配置方面，該機搭載Snapdragon 8 Elite移動平台，採用2+6全大核架構，3nm製程工藝。ZOL實測安兔兔跑分達289萬，《原神》須彌城30分鐘測試平均幀率59.2幀，機身温度控制在46.3℃。內置6000mAh藍海電池，支持90W有線快充和40W無線快充，15分鐘可充入54%。屏幕為6.82英寸2K LTPO曲面屏，峰值亮度4500nits，支持2160Hz PWM調光。整機厚9.23mm，重229g，保留獨立相機控制鍵，並支持IP68防塵防水。

推薦購買人群：

適合街拍攝影師、人像愛好者、視頻博主及追求「德味」構圖的專業用戶。如果你討厭數碼裁切，只信經典焦段，X200 Ultra就是為你而生。



3. 小米 17 Ultra

在影像方面，小米 17 Ultra搭載後置三攝系統，主攝為1英寸「光影獵人900」傳感器，f/1.63–f/4.0可變光圈，支持OIS；長焦部分採用雙IMX858傳感器，分別對應3.2倍（75mm）和5倍（120mm）光學變焦，均配備OIS。

ZOL實測體驗來看，該機在夜景拍攝中高光壓制出色，暗部細節豐富，可變光圈在不同光照下自動調節，有效平衡進光量與景深；視頻方面，全焦段支持8K 24fps和4K 60fps杜比視界錄製，徠卡色彩風格保留生動與經典雙模式，成片氛圍感強。

在其他配置方面，該機搭載第五代Snapdragon 8 Elite+LPDDR5X+UFS 4.1。ZOL實測安兔兔跑分達358萬。內置6800mAh硅碳負極電池，支持100W有線快充和80W無線快充，30分鐘可充至60%。

推薦購買人群：

適合旅行攝影師、建築記錄者、視頻發燒友及追求「全鏈路高規格」的硬核用戶。如果你希望一部手機搞定所有焦段且拒絕妥協，17 Ultra值得優先考慮。



4. 榮耀Magic8 RSR保時捷設計

作為2026年開年旗艦，榮耀Magic8 RSR最大亮點是2億像素125mm潛望長焦（HP9傳感器），細節解析力行業領先。主攝OV50K支持十檔物理可變光圈，從f/1.4到f/4.0精準調節景深。雖無影像品牌聯名，但保時捷設計加持，商務屬性拉滿。

在其他配置方面，該機搭載高通Snapdragon 8 Elite移動平台。續航方面，該機內置7200mAh青海湖電池，並支持120W有線快充和80W無線快充，在電池容量和充電速度之間取得了平衡。經過實際測試，在ZOL5小時重度續航模型測試中，榮耀Magic8 RSR保時捷設計取得剩餘78%電量的好成績，30分鐘充電測試中取得了充入77%的優秀成績。

整機厚度為9.3mm，重量232g，採用陶瓷背板與航空級鋁合金中框，支持IP68防塵防水，並保留USB3.2Gen2接口。

推薦購買人群：

適合商務精英、演唱會常客、家庭用戶及需要「隨手拍清遠處」的實用派。如果你看重身份象徵與遠攝解析力，Magic8 RSR是新年最佳選擇。



5. 寫在最後

目前市面上的Ultra旗艦，已從「誰底更大」轉向「誰更懂你」。OPPO用135mm定義遠攝邊界；vivo用35mm+85mm回歸攝影本質；小米用雙長焦+1英寸追求無死角；榮耀用2億像素解鎖細節極限。沒有全能機皇，只有場景之王。

選哪一款，不取決於跑分，而取決於——你最常舉起手機的那個瞬間，是在舞台下、街頭巷、山頂上，還是孩子奔跑的庭院裏？答案，就在你的取景框中。

