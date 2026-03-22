iPhone 17 Pro Max影相教學　「金色」風格拍櫻花　照片更有味道

你的手機就是最好的相機！攝影師 Ian 紀映光示範 iPhone 相機技巧教學，從攝影風格設定、人像模式、光圈調整到調色 App 推薦，完整解析 iPhone 17 Pro Max 拍照實戰技巧。



長期以 iPhone 作為主要創作工具的攝影師 Ian 紀映光，自 iPhone 11 起持續使用 iPhone 相機進行攝影創作，擅長運用光影層次與畫面構圖，替日常場景注入豐富情緒與敘事感，讓照片更有「味道」。

iPhone相機攝影技巧推薦（COOL潮流生活網提供）

這次特別邀請攝影師 Ian 紀映光以 iPhone 17 Pro Max 為拍攝工具，透過不同相機焦段切換、內建的「攝影風格」功能，以及他推薦的相機 app 與調色 app ，示範如何在新春期間掌握幾個關鍵拍攝技巧，讓大家輕鬆上手，讓每一個片刻都能拍出既有濃濃年味、同時具有個人風格的專業大片。

以下照片授權：紀映光 @chillinlight /人像授權 Anny Chang @xannnyx



iPhone 相機技巧教學｜拍攝前必設定功能

開啟格線與水平儀，讓構圖更精準

準備使用 iPhone 拍攝前，推薦先打開 iPhone 上的「設定」App，點選「相機」，然後開啟「格線」和「水平儀」，這樣在相機畫面上，就會顯示格線和水平儀，方便校準鏡頭和構圖，讓每張照片都更穩定、構圖更精準。

設定為高效率 HEIC，才能使用攝影風格

要在 iPhone 相機中使用「攝影風格」，首先需確認相機設定為「高效率」影像擷取來拍攝照片，以 HEIC 格式拍攝。這樣才能正確啟用「攝影風格」，或在拍攝照片後，在「照片」中編輯「攝影風格」。

iPhone 攝影風格怎麼用？色調設定完整解析

春節拍攝推薦｜金色與琥珀色風格設定

iPhone 相機內建的攝影風格提供使用者色調的選擇與調整功能，非常適合在春節期間拍攝色彩鮮艷的主題。

推薦使用「金色」與「琥珀色」這兩個攝影風格，並將攝影風格的調色盤往右上調整，可提升整體的明亮度和鮮艷度。

櫻花怎麼拍？提升明亮度與飽和度技巧

在春季拍攝櫻花的時候，推薦使用「金色」攝影風格，一樣可將調色盤往右上調整，提升明亮度與鮮艷度，讓花朵色彩更加飽滿。

iPhone 人像模式與光圈調整技巧

夕陽拍攝色調｜玫瑰金色與溫馨模式設定

捕捉夕陽時刻，或拍攝風景題材時，建議將攝影風格設定為「玫瑰金色」。可將調色盤向右下方向調整，可以獲得高對比、飽和度更高的照片，增加夕陽黃昏的暖色調表現，讓畫面呈現更有層次的光影與氛圍感。

如果想讓天空的顏色呈現夢幻般的漸層黃昏色調，推薦使用「溫馨模式」，並將調色盤調整至中間偏右的位置，營造柔和且富有層次的夕陽氛圍。

4 倍鏡頭＋f/3.5 光圈的人像拍法

當在拍攝夕陽與人像時，先將攝影風格選擇「金色」，調色盤調整方式往右下調整。接著開啟「人像模式」並使用 4 倍鏡頭，將光圈設定為 f/3.5 ，按下快門即可拍出超美的夕陽人像照。

f/1.4 大光圈景深效果教學

若想增加景深效果，可將將光圈調大至 f/1.4，讓主角更突出，畫面更具立體感。

舞臺燈光模式拍出主體特寫

若想拍攝特定主體，可開啟「人像模式」，並將光源切換為「舞臺燈光」。按下快門後，即可拍出光源聚焦於主體的照片，讓視覺焦點更集中於拍攝物本身，畫面主題更加明確。

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iPhone 調色 App 推薦｜打造底片氛圍感照片

除了 iPhone 相機的拍攝手法，攝影師紀映光也推薦兩款最常使用的 App，透過不同設定與濾鏡，呈現出具有氛圍感與個人風格的影像。

Dazz相機：使用技巧與 FXN R 濾鏡設定

Dazz 是一款模擬底片相機非常好用的 app，內建多種免費好看的色調，可以模擬出富士、理光、柯達等相機效果，非常適合紀錄日常生活使用。

紀映光也分享，他在 Dazz 相機中最常使用的濾鏡為「FXN R」，這個濾鏡模式的色調和畫質表現都非常出色，並可調整白平衡和曝光度，讓拍攝出來的畫面呈現更鮮明的個人風格。

FXN R 濾鏡推薦使用技巧：建議先將白平衡調至最暖，讓整體營造暖色調氛圍。由於這款濾鏡拍攝時容易產生過曝效果，按下快門前，建議先將曝光度調整降低至約 -2 左右。拍攝後可再檢視照片亮度，逐步微調至適合的曝光度，並拉開照片整體亮暗部的對比，讓色彩更有層次與個人特色。

RNI Films：調色教學與色調推薦

RNI Films 是一款後製調色軟體，內建多種免費色調，與 Dazz 不同的地方在於 RNI Fims 是後期調色軟體，沒辦法直接拍攝，而是適合在拍攝後進行色彩微調。

RNI Films 推薦使用色調： Agfa Optima 200 與 Agfa Optima 200 Warm

拍攝日本題材與櫻花季時，特別推薦使用 Technicolor 2 色調。這款色調能強化粉色與整體層次，同時保留與背景的細節，讓畫面色彩更鮮明卻不失質感，呈現更具風格辨識度的影像效果。

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