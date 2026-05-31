手機攝影參數解構！一文看懂大底光圈變焦　切勿盲目追求高像素

對於一般的攝影愛好者，現在的智能手機已經足以滿足移動攝影需求，但很多用戶可能並不能完全理解廠商宣傳的「一吋大底」、「兩億像素」、「百倍變焦」這些參數的含義。



今天我們就用通俗易懂的大白話，聊聊手機攝影裏最核心的幾個參數：底、像素、光圈、變焦，看看它們到底是怎麼決定成相的。

1. 「底大一級壓死人」

攝影圈有一句名言：「底大一級壓死人」。這裏的「底」，其實指的是感光元件（CMOS）。我們在影相時，光線穿過鏡頭，最後就是落在CMOS上成像的，底越大，能捕捉到的光線就越多。

影相時，光線穿過鏡頭，最後落在CMOS上成像。（smartsenstech.com）

舉個例子，晚上光線弱，大底能吸收更多的光，拍出來的夜空就更純淨，不會有雜訊。遇到大逆光，大底能同時保留天空的高光細節和人物臉部的暗部細節，不會出現糊成一片的效果。

鏡頭的「底」通常用分數來表示，比如1/1.56吋、1/1.12吋、1吋等等，後面數字越小，底越大。

2. 像素

像素是傳感器上感光單元的數量，理論上數量越多，成像越細膩。不過，也並不是說像素越大，拍出的照片就越清晰、越好，如果「底」不夠大，再高的像素對成片的幫助也算不上大。

像素是傳感器上感光單元的數量，理論上數量越多，成像越細膩。（Unsplash@Charlesdeluvio）

為了提高鏡頭像素，廠商發明了「像素合一」技術（比如四合一、九合一），通過將多個小像素合併為一個更大的像素，提升進光量和感光能力，很多品牌的影像旗艦都支持開啟「兩億像素直出」、「一億像素直出」等模式，開啟之後能拍出一張細節、容量拉滿的照片。

3. 光圈

手機鏡頭參數裏f/1.8、f/2.2這樣的，就是光圈。光圈越大，進光量越多，和大底配合能在暗光環境下拍出清晰明亮的照片，並且由於進光快，影相速度更快，按下快門就能記錄畫面，這對於抓拍運動中的物體非常有用，不容易糊片。

值得一提的是，大光圈在拍微距花草或者人像特寫時，能讓背景變得模糊，突出主體。現在一些高端影像旗艦手機用上了「可變光圈」（像單反一樣能物理調節光圈大小），讓影相的玩法變得更豐富。

光圈越大，進光量越多，和大底配合能在暗光環境下拍出清晰明亮的照片。（Unsplash@mj tang）

4. 變焦

變焦相對比較好理解，但也要分清兩個概念：數碼變焦和光學變焦。數碼變焦基本就是裁切放大，就像你在影相時，系統幫你將它放大，把中間留下，放得越大，起格越嚴重。

光學變焦是通過手機內部真實的物理鏡片移動來拉近畫面的。就像你用望遠鏡看遠方，畫面拉近了，但依然非常清晰，畫質基本沒有損失。

因為手機機身太薄，塞不下太長的變焦鏡頭，現在的影像旗艦大多採用「潛望長焦鏡頭」。它在手機內部放置了一面反光鏡，讓光線轉個90度的彎，在手機內部橫向穿過一組鏡片，從而實現了高倍率的光學變焦。

5. 結語

總結下來，一台優秀的影相手機，它的主攝鏡頭擁有面積足夠大的「底」，像素夠高，進光量足夠的大光圈，搭配支持光學變焦的潛望式長焦鏡頭，實現遠近都能拍的體驗。

當然，現在的手機攝影早就進入了計算攝影時代。硬件決定了畫質的下限，而手機廠商的AI算法、色彩調校，則決定了畫質的上限。

不過，決定成相的最大因素還在影相者本人，還是多拿着手機出去拍拍吧~

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