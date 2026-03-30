iPhone初代到17自拍實測 被嘲畫質零進步 新一代靠方形鏡頭破局
撰文：快科技
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日前，博主Marques Brownlee發布從初代iPhone到最新iPhone 17的自拍對比視頻。不少網友吐槽稱，從iPhone 4S開始，自拍畫質看起來幾乎都一樣。
有網友表示：
「什麼都沒變，只是這些產品的設計和炒作變了」
「每年都買一部同款相機的新手機」
「老款iPhone看起來更好看，處理得更少」等。
網民都覺得iPhone這些年來，自拍鏡頭都沒再強化：
也有網友指出，傳感器在白天的處理能力大概在8年前就已達到瓶頸，在強光下拍攝，其實只是讓軟件有機會掩蓋硬件的不足，若想真正測試降噪和動態範圍，應在低光場景下進行。
iPhone1到iPhone 17自拍照片的對比：
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據了解，iPhone 17系列首發全球首款1:1方形前置攝像頭傳感器，蘋果將其命名為Center Stage。
雖然未明顯提升傳統畫質指標，但實現了豎拍橫圖的新體驗——用戶單手豎持手機，也能拍出類似橫向廣角的畫面，實用性進一步提升。
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