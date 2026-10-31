Fujifilm推出instax mini Evo2相機　新增擴充視野功能極方便

Fuji instax在近期發布了全新的拍立得（即影即有）相機——instax mini Evo2，這款產品採用了復古的外觀設計的同時，首次在拍立得相機中使用了一塊4.5吋的觸控式屏幕，在操作方式上相較於之前的拍立得產品有着不同的體驗。此外，instax mini Evo2也加入了instax擴展視野、instax動態照片這類實用且有趣的功能。



我最近也一直在使用這台相機，下面我將通過這篇文章向您分享我的使用感受。

instax mini Evo2採用了一塊有效像素約1600萬的感光元件，在機身內安裝記憶卡的情況下可以拍攝動態照片。另外，Fuji instax mini Evo2採用了一枚等效21mm的定焦鏡頭，光圈值為F2.0。對焦支持單次AF、人臉識別AF，拍攝距離從0.1m到無限遠。

Fuji instax mini Evo2延續了前代產品的外觀設計。（中關村在線提供）

外觀

按照慣例還是讓我們從這台相機的外觀看起，instax mini Evo2機身採用了黑銀撞色設計，整體看上去非常像是老式旁軸相機。在細節上，機身表面覆蓋黑色類皮革蒙皮，不僅增加了質感，在手握相機拍攝時，也帶來了更好的握持感受。

instax mini Evo2機身正面，除了快門、自拍鏡、閃光燈之外，還有一枚集成了控制擴展視野功能的按鈕，我們可以使用這枚按鈕控制相機的取景範圍。

Fujifilm instax mini Evo2外觀細節圖▼▼▼

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在機身的頂部，則分別設有菲林效果切換撥盤、用於橫拍的快門按鈕、冷靴以及打印撥杆。當用戶拍到滿意的照片之後，撥動打印撥杆，即可將照片打印到相紙上，非常的有儀式感。

來到機身的背面，instax mini Evo2採用了一塊約4.5吋的觸摸屏，這是instax系列首台採用觸屏的拍立得相機。這塊屏幕的顯示效果不錯，即使在陽光下也可以保證不錯的觀感，操作也非常的流暢。

instax mini Evo2機身內置存儲，具備USB Type-C數據接口和Micro-SD卡槽。USB Type-C可以用於充電，記憶卡槽支持Micro-SD記憶卡擴充相機存儲。

拍攝體驗

看完外觀，接下來我們看看這台相機的操作體驗以及特色功能。

在介紹外觀時提到了，instax mini Evo2採用了一塊約4.5吋的觸控屏。在拍攝時構圖可以更加的從容。另外，拍攝時可通過觸屏的方式調節參數、更改機身設置，操作邏輯和智能手機相近，無論是新手還是老用戶都能快速上手。

另外值得一提的是，instax mini Evo2也帶來了全新的instax擴展視野功能，我們可以通過機身前方的開關來開啟或關閉該功能。在開啟該功能後，在拍攝時會額外顯示取景框外的畫面，可以讓用戶對拍攝畫面提前進行預判。

instax mini Evo2支持拍攝instax動態照片，開啟該功能也非常的簡單，我們僅需要點擊屏幕左上角的instax動態照片開關即可使用該功能。

Fujifilm instax mini Evo2實測畫面圖▼▼▼

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在開啟該功能後相機會自動記錄按下快門前5秒的動態畫面。這段時長5秒的影像會以影片的形式保存在設備中（包括按下快門的瞬間），區別於普通靜態照片，動態相片能更好的還原拍攝環境氛圍與情緒張力。用戶拍攝後，可在相機或手機App中隨時回看這些動態片段。

與傳統拍立得採用的泛焦鏡頭不同，instax mini Evo2支持自動對焦，並且支持人臉識別。拍攝體驗與傳統相機類似，半按快門對焦，按下快門即可完成拍攝。此外，相機也支持調整曝光補償閃光燈等參數，可以幫助用戶得到更好的成片效果。

instax mini Evo2內置了10種菲林效果和10種鏡頭效果，通過不同的效果組合可以模擬出100種不同的成像風格，為拍攝帶來更多可玩性和創作空間。

轉動鏡頭環就可以切換10種鏡頭效果包括：普通、半格膠片、雙重曝光、廣角、漏光、色散、殘像、虛化、柔焦、玩具相機。撥動鏡頭效果轉盤即可快速切換，並且可以在相機屏幕上直接查看拍攝的實際效果。

instax mini Evo2轉動鏡頭環就可以切換10種鏡頭效果。（中關村在線提供）

除了鏡頭效果之外，instax mini Evo2還內置了10種菲林效果，包含了普通、復古、藍調、紅調、黃綠調、懷舊、黑白、深邃、灰調、豔麗，與不同的鏡頭效果搭配，得到不同的照片風格。

instax mini Evo2也支持在拍攝完畢後在相簿或者是手機APP中選擇滿意的照片進行打印，避免了傳統拍立得因無法預覽而可能產生的廢片問題。

此外，配合專用的手機應用，instax mini Evo2也可以作為一台照片打印機。使用者可以將手機內存儲的照片，通過instax mini Evo2打印到相紙上，進一步拓展了這台相機的使用場景。

在打印照片時，我們也可以通過APP對照片的亮度、對比度、飽和度等參數進行簡單的調整，也可以為照片添加內置的濾鏡效果。在打印過程完成之後，你就可以通過APP將電子版的相紙保存至本地手機相簿了。

總結

最後，簡單的進行一下總結。

首先在外觀方面，Fujifilm instax mini Evo2延續了前代產品的外觀設計，不僅具備出色的便攜性，復古的外觀設計即使是作為日常出街的隨身配飾也非常的合適。

在操作上，Fujifilm instax mini Evo2搭載了4.5吋的觸摸屏，像是取景、調整參數、預覽成片都可以直接觸控完成，使用邏輯貼近手機，上手門檻低，即使是沒有用過拍立得這一品類的產品的用戶也可以輕鬆操作。

Fujifilm instax mini Evo2延續了前代產品的外觀設計。（中關村在線提供）

在功能方面，Fujifilm instax mini Evo2結合了數碼相機的特點又保留了傳統拍立得一次性成像的形式，清晰度也完全能夠滿足普通用戶的日常拍攝需求。instax動態照片為靜態相片增添了故事感。而instax擴展視野可以更加方便用戶在拍攝時把控畫面構圖。搭配豐富的鏡頭效果與菲林效果，大大增加了創作空間。

總之，Fujifilm instax mini Evo2憑藉便捷的操作以及豐富的功能，可以給用戶帶來非常有趣的使用體驗，在使用這台拍立得相機的這段時間裏，「儀式感」這一詞一直在我的腦海裏縈繞，使用這台相機拍攝時會為您提供豐富的情緒價值。如果你想買一台功能豐富的拍立得相機，那麼Fujifilm instax mini Evo2是非常值得推薦的。

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