Sony A7R VI上手試｜6680萬像素全堆疊CMOS＋100-400mm變焦遠攝鏡

Sony A7R VI上手試，6680萬像素全堆疊CMOS＋100-400mm變焦遠攝鏡香港登場｜在專業攝影的世界，高像素與連拍速度一直被視為難以兼得的極端。隨著感光技術邁向新一頁，這種宿命般的取捨終於迎來了轉機。Sony最新A7R VI 不僅在像素數值上再次突破，更引入了過去僅見於速度旗艦的架構。配合同步推出最新的FE 100-400mm F4.5 GM專業級的超遠攝變焦鏡頭，為創作者提供了一個無須在細節與瞬間之間作選擇的全新方案。Sony A7R VI及100-400mm變焦遠攝鏡香港同步登場，立刻現場上手試新機。



Sony A7R VI 正式香港公布 立刻上手試

堆疊式感光元件提升速度

Sony旗艦級全片幅相機 Sony Alpha 7R VI，技術上的大進步在於其感光元件的物理結構演變。搭載了一枚 6680 萬有效像素的 Exmor RS 全堆疊式 CMOS 感光元件。比起於傳統感光元件，堆疊式架構將像素區域與高速處理電路分離並分層堆疊，解決高像素數據讀取的瓶頸，其數據讀取速度較前代機型大幅度提升了 5.6 倍。記者在發布會現場進行初步上手試玩時，最明顯的感受是電子快門下的連動反應極其迅速，幾乎感受不到任何時滯。即使在拍攝高速運動的物體時，畫面中常見的扭曲現象亦被有效消除，讓 6680 萬像素的超高解析度不再僅限於靜態景物，而是能應用在充滿挑戰的動態環境中，展現出極致細緻的影像質感。

6680 萬有效像素的 Exmor RS 全堆疊式 CMOS 感光元件

AI人工智能精準主體辨識

在高像素數據量的壓力下，對焦的準確性變得至關重要，因為任何微小的偏差在 6680 萬像素下都會被無限放大。新機內建了全新的 BIONZ XR2 影像處理引擎，並首次整合了統一的人工智能處理單元。不再單純依賴傳統的對焦演算法，而是運用了先進的人體姿勢估計技術，能夠精準辨識人類主體的骨架位置。現場嘗試拍攝快速走動的model時，發現對焦框能夠極之穩固地鎖定在主體的眼部或頭部，即便對方轉身或被物件遮擋，對焦系統仍能準確預測並持續鎖定。除了人類，這套 AI 辨識系統還擴展至動物、鳥類、昆蟲以及各類常見的交通工具。

現場更邀請了攝影大師即場試機高速拍攝捕捉model的動態

試相：拍攝人像時無論顏色、對比度及精細度都十分出色

30fps高速連拍連預捕捉

性能上，Sony A7R VI 完全洗脫了高像素相機動作緩慢的舊有印象。維持 6680 萬全像素輸出的情況下，相機能夠實現每秒 30 張的全時無黑屏電子快門連拍，確保攝影師在按下快門的連拍過程中，取景器依然能提供連續、流暢的實時影像。測試連拍時，取景器的流暢度令人印象深刻，完全沒有過往高像素機種常見的黑屏或卡頓感。進一步提升捕捉成功率，新機還引入了極為實用的預捕捉功能。可以設定在完全按下快門前的 0.03 秒至 1.0 秒之間開始記錄影像。對於捕捉難以預測的主體瞬間，例如小鳥起飛的剎那或賽車失控的瞬間非常有幫助，即使攝影師的反應速度稍有延遲，系統依然能透過暫存區保留快門觸發前的關鍵瞬間。

試相：高速連拍可以輕易捕捉精彩一瞬間

8.5級防震與8K錄製規格

Sony A7R VI 在影片規格上展現了強大的競爭力，它支援全片幅無裁切的 8K 30p 影片錄製，並可選擇 4K 120p 的高幀率攝錄，為後期製作提供極大的慢動作發揮空間。而且其內建的 5 軸光學防震系統表現理想，補償水平提升至中心 8.5 級及周邊 7.0 級，畫面穩定度有明顯提升。此外，新引入的動態增強模式能將防震效能較以往提升 30%，大幅縮短了手持拍攝時的擺動範圍。這對於需要經常更換拍攝位置的影片創作者來說，能顯著提升畫面的穩定度。配合新一代的雙增益拍攝技術，在錄製 4K 30p 影片時能獲得更廣闊的寬容度，完美掌控複雜的光影細節。廠方亦注意到機身散熱效能經過重新優化，長時間攝錄亦未見明顯過熱，這對於專業用家而言是極大的保障。

操控設計優化提升手感

在機身設計方面，這款旗艦機種同樣處處體現對專業用家的照顧。機身配備了全新的 944 萬點電子觀景器（EVF），亮度較前代提升了 3 倍，實際取景時感覺畫面極之明亮細緻，色彩還原度極高。螢幕則使用了 3.2 吋 210 萬點的 4 軸多角度翻轉 LCD，方便用家在不同取景角度下靈活構圖。機身手柄經過重新設計，採用了更符合人體工學的曲線，即便是記者這種手掌較大的用家，握持感亦感到非常穩固扎實。機身按鍵加入了背光功能，讓用家在微光環境下仍能流暢操作。接口方面，配備了雙 USB-C 連接埠，其中一個支援 10Gbps 高速傳輸並具備螺絲鎖定設計，另一個則專門負責快充供電。配合全新設計的 NP-SA100 電池，續航力較以往顯著增加，足以應付長達整天拍攝任務。

內變焦設計保持重心平衡

除了強大的機身性能，同步推出的 FE 100-400mm F4.5 GM OSS 遠攝變焦鏡頭亦是今次發布會的另一個重點。這款型號為 SEL100400MC 的鏡頭，在光學設計上作出了重大改良，最大的賣點在於採用了先進的變焦設計。記者上手試用這支鏡頭時，發現在變焦過程中，鏡身長度始終維持不變，這對於需要使用穩定器或雲台進行攝錄的用家來說是極大的優點，不會因重心偏移而需要頻繁調整平衡的問題。此外，鏡頭透過大量使用鎂合金組件實現了顯著的輕量化設計，總重量控制在 1840g，配合重新設計的人體工學手柄，握持感平衡度極高。光學架構內含全新的 ED XA 極致非球面鏡片，有效抑制色差，確保在全焦段範圍內都能呈現細膩解像度，配合滑入式濾鏡插槽，方便用家在不同環境下快速更換濾鏡。

Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS 遠攝變焦鏡頭

兩部新機已在香港展開預售，Sony Alpha 7R VI 機身的售價為 $35,990，而 FE 100-400mm F4.5 GM OSS 鏡頭的售價則定於 $33,990。預售期由 2026 年 5 月 14 日展開至 5 月 24 日，最早取貨及正式發售日期為 5 月 27 日。