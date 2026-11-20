AI模特兒臉部資料庫是日本創作者「あぎ」開發的免費圖庫，收錄893張AI生成的正面臉部圖與606張造型圖，以CC0授權提供，不用註冊就能下載原尺寸PNG，用來固定AI角色與影片的臉。



用AI做角色圖或短影片，最讓人頭痛的就是臉。同一個角色，換一張圖、換一段影片，臉就變成另一個人，很難保持固定。常見的解法是準備一張固定的臉部參考圖，丟進各種AI工具的角色參考或臉部參考功能，但自己要生出一批品質穩定的臉並不容易，網路上現成的人像素材又常有肖像權疑慮，如果有類似需求，接下來要推薦的免費圖庫你一定會喜歡。

「AI模特兒臉部資料庫」中的圖片，都是由AI生成的虛構人物，並非真實存在的人。（AIモデル顔データベース官網）

本文要介紹的「AI模特兒臉部資料庫」（日文原名：AI モデル顔データベース）是日本AI創作者「あぎ」開發的免費圖庫，主要是替AI圖像與影片創作固定角色臉部，目前收錄893張正面朝向的臉部圖，以及606張看得出服裝與氛圍的造型圖。所有的圖片都是由AI生成的虛構人物，並非真實存在的人，以CC0授權提供，可商用、可編輯，不需要標示出處，可放心使用。

AI モデル顔データベース是日本AI創作者「あぎ」開發的免費圖庫，主要是替AI圖像與影片創作固定角色臉部。（AIモデル顔データベース官網）

這個圖庫不用註冊也不用登入，直接瀏覽、點選就能下載原尺寸PNG，臉部圖可依髮型分成短髮、中長髮、半長髮、長髮四類，還有下載排行榜可以參考大家都在用哪些臉。雖然網站本身沒有提供繁體中文介面，但在操作上需要用到的功能不算太多，即使看不懂日文也可以輕鬆從這個AI人物臉部資料庫取得各種圖片素材。

網站資訊

網站標題：AIモデル顔データベース（Free Face Reference Library）

網站連結：https://ai-portrait-gallery.pages.dev/



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臉部圖與造型圖怎麼選？

圖庫分成兩個類型，網站上的標籤分別是「Face フェイス」與「Styling スタイリング」：

臉部圖（Face フェイス）893張

特色：正面朝向、無色背景的臉部參考圖

用途：想讓不同圖片、影片中的角色維持同一張臉

造型圖（Styling スタイリング）606張

特色：可看出服裝、髮質與整體氛圍的造型照

用途：參考穿搭、髮型質感與畫面氛圍

臉部圖依髮型分類，各類張數如下：

短髮（ショート）：433張

中長髮（ミディアム）：229張

半長髮（セミロング）：154張

長髮（ロング）：77張



使用教學

1. 開啟圖庫網站

開啟圖庫網站，首頁會看到大大的標題與幾張範例臉，點選「ギャラリーを見る」（查看圖庫）就會捲動到圖庫區，介面只有日文，但按鈕很少，操作上不算太難。

點選「ギャラリーを見る」（查看圖庫）就會捲動到圖庫區（AIモデル顔データベース官網）

2. 選擇臉部圖或造型圖

在圖庫區從最上方的按鈕選擇類型，「Face フェイス」在寫這篇文章時有893張，主要都是正面臉部參考，如果需要讓AI生成的圖片或影片維持相同的臉部，可以從這裡開始。

另一個「Styling スタイリング」是造型參考，目前一共有606張，可以看出穿搭服飾、環境和整體氛圍，適合作為參考穿搭、髮型與畫面氛圍，兩者的用途還是不太一樣。

3. 用髮型篩選或看下載排行榜

用髮型篩選縮小範圍，有「ショート」（短髮）、「ミディアム」（中長髮）、「セミロング」（半長髮）、「ロング」（長髮）可以選擇，目前也就只有使用頭髮長度來進行篩選，沒有其他選項。

在篩選人物造型時，可以用髮型篩選縮小範圍。（AIモデル顔データベース官網）

如果想找一些靈感，也可以從最上方的下載排行榜Top10，挑選大家常用的臉。

如果想找一些靈感，也可以從最上方的下載排行榜Top10，挑選大家常用的臉。（AIモデル顔データベース官網）

4. 下載原尺寸PNG

找到喜歡的臉之後，點選圖片下方的「ダウンロード」按鈕即可下載（如下圖箭頭標記），建議使用原尺寸PNG，細節比較完整。

5. 上傳到AI工具當參考圖

把下載的圖片上傳到AI工具的角色參考、臉部參考或圖片參考功能，再用提示詞描述場景、服裝與動作。官方的使用提示是：同一張圖持續使用，生成的圖片與影片臉部就比較容易一致，想參考服裝或氛圍時，再搭配造型圖。

測試範例

以下用同一張短髮女性臉部圖，分別在ChatGPT與Gemini實測，提示詞可以直接複製使用。

範例一：ChatGPT生成單張圖片

上傳從「AI模特兒臉部資料庫」下載的臉部圖後，輸入下面的提示詞：

角色維持同一張臉：臉型、五官、髮型（俐落短髮）與膚色都不要改變。



生成結果的臉型、五官、瀏海與髮型都與原圖相當接近，換成咖啡店場景與風衣造型之後，仍然看得出是同一個角色。

點擊下載按鈕即可下載高清PNG圖像（AIモデル顔データベース官網）

範例二：Gemini一次生成系列圖

同樣上傳臉部圖，並替角色取一個名字，後續就能用名字指稱同一個人：

請把上傳的圖片當作固定角色「小晴」的臉部參考，之後所有圖片都沿用這張臉與短髮造型，不要更動臉部特徵、膚色與髮長。

第1張：清晨的街頭，穿黑色皮外套與白色T恤，全身照，直視鏡頭。

第2張：同一角色在書店挑書，穿深藍色襯衫，半身照，側臉。

第3張：同一角色在海邊黃昏微笑，穿白色洋裝，半身照。

每張都維持寫實攝影風格與一致的光線色調。



三張圖都維持同樣的短髮造型與整體氣質，場景、服裝與光線也各自符合提示詞。不過全身照與側臉時，臉部與原圖的相似度會稍微下降，海邊場景的髮型也因為風吹顯得比較蓬鬆。如果需要更高的一致性，可在提示詞中再強調臉部與髮型不要改變，或多嘗試幾次。

同樣上傳臉部圖，並替角色取一個名字，後續就能用名字指稱同一個人。（AIモデル顔データベース官網）

提示詞小技巧

．明確寫出「臉型、五官、髮型、膚色不要改變」，一致性會比只寫「參考這張圖」更好。

．每次生成都重新上傳同一張原尺寸PNG，換圖或換工具之後，臉部比較不會漂移。

一次只改一個條件（場景、服裝、動作擇一），比較容易找出哪個條件造成臉部變形。

．想同時參考服裝時，可再加一張造型圖，並寫明「第一張只參考臉，第二張只參考服裝」。



使用前的提醒

這個圖庫的介面只有日文，沒有中文版，不過操作項目不多，用瀏覽器翻譯就能看懂。站內只有簡短的「利用ルール」（使用規則），好處是不用註冊、沒有上傳功能。營運者是個人創作者，長期維護與網址變動無法保證，常用的圖片建議先下載備份。

站方標示CC0，並列出幾項使用規則（2026年11月查證），整理如下：

商用與編輯：可以，也可作為參考利用

標示出處：不需要，標示為任意

冒充真人、違反公序良俗的用途：不可以

整批轉載或重新散布圖片檔：站方請求不要這麼做

保證：無保證，使用風險自負



授權與使用方式是最需要留意的地方。站方沒有說明這些圖片用哪個工具生成，AI生成圖片的著作權歸屬與各平台的商用條款仍有爭議，正式商業使用前建議自行評估。圖片雖是虛構人物，仍可能碰巧與真人長得相似，用於AI虛擬角色、廣告或社群帳號時，建議註明為AI生成。

如果需要的是隨機產生、不限於這個資料庫的AI人臉，可以看This Person Does Not Exist。想找AI生成的像素風角色與道具，則有AetherAI的免費可商用遊戲素材。

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