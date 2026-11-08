OpenCapture免費截長圖神器　一鍵轉出PDF無需登入　可編輯兼打格

OpenCapture是支援Chrome、Edge與Firefox的免費整頁截圖擴充功能，可把整個網頁擷取成PNG或PDF，匯出前能直接裁切、加入標註與模糊私密內容，編輯與儲存都在瀏覽器內完成，不需要帳號。



遇到內容很長的網頁，想完整保存下來，通常得一段一段分開擷取再拼起來，或是依賴瀏覽器內建的功能，但是匯出的結果又不一定符合需求，如果截圖裡還有帳號、電子郵箱這類不想外流的資訊，還要進行後續的編輯處理。

OpenCapture是支援Chrome、Edge與Firefox的免費整頁截圖擴充功能。（免費資源網路社群提供）

本文要介紹的「OpenCapture」是一款整頁截圖的免費瀏覽器擴充功能，可以把整個網頁擷取成一張PNG或PDF，並在匯出前直接裁切、加註記、把私密內容打格模糊。官方表示截圖的編輯與儲存都在使用者自己的瀏覽器內完成，不會上傳，也不需要帳號。同類型的整頁截圖擴充功能還有FireShot。

OpenCapture是什麼？

OpenCapture支援Chrome、Edge與Firefox，三個瀏覽器使用同一套原始碼，採用Manifest V3。擷取方式有三種：

整頁：自動捲動網頁並拼接成一張完整圖片

可見區域：只擷取目前畫面看得到的部分

自選區域：自己拖曳出要擷取的區塊



擷取完成後可進入編輯器，使用裁切、箭頭、矩形、文字與打格模糊，每個步驟都能復原，完成後可匯出為PNG或PDF，也能直接複製到剪貼簿。官方也提到，最近50張截圖會留在本機的紀錄裡，方便重新開啟。

在免費範圍方面，擷取、裁切、標註、模糊、復原與匯出都免費，也不需要帳號。唯一收費的是把文字或Logo浮水印鋪在匯出圖上方、下方或整頁的功能，官方標示為1,000點5美元，一次付清，沒有訂閱，對於大多數使用者來說不一定會用到，維持免費方案就好。

OpenCapture原始碼放在GitHub，授權為AGPL-3.0-or-later，想確認它夠不夠安全，可以直接檢閱程式碼（浮水印模組為獨立私有模組，不在公開的程式碼庫內）。

【延伸閱讀】開源字幕工具OpenSubs 免上傳保障私隱 瀏覽器AI辨識兼無浮水印

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網站資訊

網站標題：OpenCapture

網站連結：https://opencapture.app/zh-Hant.html



使用教學

1. 安裝OpenCapture擴充功能

進入OpenCapture官網，依照自己使用的瀏覽器，點選「加到Chrome」、「加到 Firefox」或「加到Edge」，會跳轉到對應的官方商店頁面，再按照商店的流程安裝到瀏覽器，使用這項功能不需要註冊或是登入帳號。

OpenCapture使用教學：

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2. 選擇擷取方式

開啟想要截圖的網頁，點選瀏覽器工具列上的OpenCapture圖示，在彈出視窗中選擇「擷取整頁」、「擷取可見區域」或「擷取選取區域」。如果圖示被收在瀏覽器的擴充功能選單裡，可以先把它釘選到工具列，之後要截圖會比較方便。

3. 等待整頁擷取完成

選擇整頁後，擴充功能會自動捲動網頁，把各段畫面拼成一張完整圖片，例如範例中就是擷取「免費資源網」文章頁面，會看到擷取整頁一共分成19張圖片，OpenCapture會自動擷取、最後將所有圖片拼在一起，整個過程都在本機處理，不會上傳雲端。如果遇到網頁越長，花的時間就會越久，建議等它完成再操作，以免發生錯誤。

4. 使用編輯器裁切、標註與模糊

擷取完成後可選擇匯出為PDF、儲存為PNG或是開啟編輯器，直接編輯擷圖。如果網頁太長，會像下圖這樣出現提示：PDF是單一完整檔案，也是畫面上標示「建議」的方式；PNG會拆成多張圖（此例為2張）；開啟編輯器只能標註第1部分，其餘內容會保留但不顯示。

除了鋪滿式浮水印以外，所有功能都免費且不需帳號。浮水印功能需要登入帳號，並以1,000點5美元一次解鎖，如果不使用這個功能就不會用到登入，基本功能不受影響。

5. 匯出為PNG或PDF

確認內容後，從右上角選擇儲存成PNG或PDF，PNG適合貼進文章或簡報，PDF適合保存或列印，官方表示PDF頁面大小會對應網頁的CSS像素，列印時可維持1比1的實際尺寸。也可以直接複製到剪貼簿再貼到其他軟體，檔名與儲存資料夾可以在設定中調整。

值得一試的三個理由：

1. 免費功能完整

整頁擷取、裁切、標註、模糊與 PNG、PDF 匯出都不收費，也不用註冊帳號，只有鋪滿式浮水印需要付費。

2. 本機處理

截圖在瀏覽器內處理，官方聲明不上傳，隱私說明可以對照原始碼檢驗（浮水印模組除外）。

3. 三大瀏覽器通用

Chrome、Edge、Firefox 都有對應版本，換瀏覽器或在不同電腦上使用，操作方式相同。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】