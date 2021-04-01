IG更新爆災情！DM無法打字中文變符號　即睇兩種暫時解決方法教學

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-01 13:02

社群軟體Instagram釋出更新檔181.0，不少人開心下載後卻發現無法正常打字，輸入中文都會自動變成符號，網路上因此一片哀鴻遍野。實際上這非第一次傳出類似災情，去年（2020年）9月FB Messenger與Instagram也都曾發生一樣的情況，只能待官方釋出更新檔修復，或是先行下載使用Google的「Gboard鍵盤」解決。

此次Instagram於30日釋出的181.0更新版本，許多人第一時間更新後發現，聊天室傳送訊息時無法正常輸入中文字，只能輸入一堆有如火星文般的符號，完全沒辦法正常聊天，讓網友紛紛表示崩潰，上網尋求解法。對此，有網友回報目前貼文留言與發文等功能都正常，僅有聊天室無法正常輸入，因為這樣的情況在之前也曾發生，猜測是這次更新檔又出現錯誤導致。

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另外也有網友提供解法，表示可以先下載Google的「Gboard鍵盤」，使用該輸入法APP就可以正常打字，或是使用電腦版的Instagram來回覆訊息，除此之外，就之前的經驗來看，只能靜待官方釋出修正此錯誤的更新檔，才能解決這場符號之亂。

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