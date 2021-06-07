撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-08 10:57

旅行相、打卡相有救了！一心去到打卡地點拍照，但人太多，點影都避不開周遭的人群。其實只要用手機下載「P圖」Apps，輕輕鬆鬆就能將路人、障礙物消除，秒速將相片變乾淨！

App Store上有不少修圖App，不過那一款才好用？眾多App中你只是認識《美圖秀秀》？不用慢慢逐個逐個試，《香港01》科技玩物記者介紹下面4款神級修圖App，無論是風景相、街拍相，想整走路人甲、雜物、合照中的前男友都可以！

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同場加映：影相手殘必備 Ulike/Poze造型/SOVS2 3大攝影App教你擺好Pose

明明知道香港地有好多拍拖打卡熱點，可惜次次想影相「呃like」留念，就不知怎樣擺Pose，男友又有點手殘，影到自己又肥又矮，心裡又不好意思說出來！你是傻豬來的嗎？其實只要下載「Ulike」 、「Poze造型」 「SOVS2」 這3個免費影相App，不用1分鐘就擺出韓國熱門情侶、女神Pose，調校男友手殘症！

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瀏覽全文：影相手殘必備 Ulike/Poze造型/SOVS2 3大攝影App教你擺好Pose

同場加映：打工仔必備4大文件掃描App 圖片變文字／一秒翻譯／轉PDF檔案

用手機App掃描紙本文件轉成電腦檔案，甚至可以直接複製紙本文件上的文字到電腦上，或者將文件翻譯，這些功能都已經非常普遍。不過很多好用的文件掃描App都要收費，或者採用每月訂閱制度。不想付費的話，有哪些免費又好用的文件掃描App？下面《香港01》科技玩物記者實試用4個App，即看各款App的使用評價！

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