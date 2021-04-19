撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-04-19 18:14

石樂蕎失蹤｜香港日前又發生一宗單獨行山人士失蹤事件，引起全城關注，最終事主石樂蕎被尋獲時已證實不治，令人惋惜。歷來行山迷路或遇難事件，拯救過程中最困難的因素都是無法掌握當事人位置。為讓家人朋友放心，或者遇險事便於求援，其實出門前可先用手機預先設定位置分享，請看以下教學。

iOS、Android 通用位置分享 3 大必學招數

現時智能手機除了一般的通話功能之外，絕大多數都具備了 GPS 全球定位功能，而大家日常經常會用到的 Apps，亦都加入了各自的位置分享功能，各位只要預先分享自己的實時位置予親友家人，即使手機耗盡電力關機或發生意外，手機最後的定位地點亦可以成為搜救線索。

《香港01》科技玩物頻道編輯就將 3 個常用 Apps 的位置分享設定方法及其步驟羅列如下，各位讀者可以先學起來以備不時之需👇👇👇

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出發行山、遠足或進行戶外活動，有時伴隨著一定風險，有不少經驗人士都會專門買一部平價、大電的「副機」供這些活動時使用，到底哪些機性價比夠高？即睇消委會測試報告。



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