撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-05-26 16:27

密碼掌管著所有個人資訊，當然要好好保管，不過密碼如果太簡單，常被人撞破，就要想想應該要調整自己的密碼了。日本有節目就公開網絡安全公司ソリトンシステムズ （Soliton Systems）的報告，顯示日本人最常用的差劣密碼。

近年越來越多帳戶密碼被盜的事件發生，使用重複性較少、較複雜的密碼就能減少密碼被人撞中的機會。不過很多人都意識不到問題嚴重性，仍然使用極簡單的密碼。下面節目公開的密碼，除了純數字會容易被人撞破外，原來這些都屬於極不安全的密碼！👇👇日本資訊節目「イット！」公開最差的常用密碼Top3👇👇

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除了以上三個密碼外，該網絡安全公司亦發表最差但又最多人用的密碼排行榜，有些看似毫無意義、沒有規律的密碼，其實都是極不安全的密碼。👇👇日本資訊安全網站公開日本人最差密碼Top 10，你是否用過？👇👇

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不少人都會用自己喜歡的物品或人物名稱做密碼，不過報告指，雖然較難被人破解，不過密碼太簡單，在不同帳戶中重複使用時，風險也會和那些過分簡單的密碼一樣。👇👇日本最用興趣做密碼排名Top 10👇👇

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同場加映：2020最差密碼Top30 榜首有250萬人用1秒可攻破 教你設安全密碼

【2020 密碼】NordPass 近日公布「2020年最差密碼排行榜」，看來仍有很多人忽略密碼安全的重要性，純數字的密碼原來少於 1 秒就可以被破解，點下圖放大睇 Top 30 差的密碼排行，看看自己的密碼是否有必須更改調整一下。

👇👇2020 最差密碼 Top30 你的密碼有沒有上榜？（按倒序排列）👇👇

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同場加映：Android手機推6大功能 自動密碼檢查5步設定 查密碼有無流出過

Android 新功能｜在日前，Google 方面就宣布為現有的 Android 系統加入 6 個新功能，是次的一系列功能更新當中，Password Checkup 自動密碼檢查最為實用，目前 Google 方面已為 Android 用戶分批進行更新，大家在耐心等侯新功能加入手機之前，亦可以跟隨以下步驟設定好手機，當密碼檢查功能準備好時就即時可用。

👇👇👇按圖放大看 Android 手機 Password Checkup 功能預設定步驟👇👇👇

詳細的檢查程序，有意了解可按下圖放大（附中文翻譯）👇👇👇

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