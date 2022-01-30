按摩椅3大選購攻略！導軌、機芯、氣囊點樣先會接近真人手感？

實話實說，我是一個喜歡按摩的人，但很長一段時間，我根本不相信按摩椅，畢竟按摩椅的結構並不複雜，且機器和人工按摩的精準性和力度的適中性是無法比擬的。



但直到去年的一次展會體驗改變了我的看法。大家都知道逛展會一天20000步是很輕鬆的，當晚上逛完展會後，我就發現兩隻腳已經明顯的感受到了疲憊了。恰巧當天在公司的展台有一台按摩椅，當時抱着試試看的心態按摩了半小時，神奇的事情發生了，半小時結束後兩隻腳的疲憊感瞬間消失。

這讓我意識到，按摩椅確實要比想象中的有用很多，而且按摩椅可以說是一次購買終身使用，同時也節省了一些外出按摩的時間成本和金錢成本。

不過，值得一提的是，按摩椅的選擇其實也有很大的學問，選擇按摩椅千萬別貪圖便宜，但也不要被一些超高價的產品所忽悠。如何選擇適合自己的按摩椅呢？一起來看看吧！

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機芯、導軌、氣囊 選擇按摩椅就看這三個核心硬件

1）導軌

優質的導軌能提供更好的支撐，導軌簡單點說就是椅子支撐的骨架，如果導軌形狀長度不好，那就意味着你躺着會不舒服。

一般導軌根據從低到高可分為無導軌、直導軌、S型導軌、L型導軌和SL型導軌幾個類別，越往後導軌越貼合人體曲線，同時導軌的長度也越長，對應的按摩椅等級和價格也越貴。

所以如果你花10000元買按摩椅，大多數的導軌應該都是SL型的導軌，但你花3000元買按摩椅，很可能選擇的就是直導軌的產品。

2）機芯

機芯的作用就是模擬人雙手的按摩，所以越高級的機芯，就能模擬越複雜的動作，帶來更接近於真人的手感。

目前機芯基本可以分為1D、2D、3D機芯這三種，簡單的說1D機芯就是可以上下移動，可以看做是一個定點的按摩軌跡，活動距離有限。2D機芯可以上下左右移動，可以看做是一個面的按摩軌跡，3D機芯可以實現上下左右前後的移動，可以看做是一個立體型的按摩軌跡，比如按摩中的揉捏功能，是必須要用3D機芯才能得到更好的實現的。

機芯是按摩椅成本的大頭，根據業內人士反饋，好的機芯成本要比一台普通按摩椅的成本還高。雖然看起來很玄幻，但咱們就默認下高端按摩椅的成本中機芯是大頭吧。

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一般情況下3000元的按摩椅使用的機芯都是1D機芯，1D機芯說白了就是在能正常轉動的電機上加了一個塑料觸頭，讓你有按壓的運動感。而10000元的產品，只要是大品牌，一般都是3D機芯居多，雖然各家有各家的不一樣的叫法和專利，反正你就記住它就是3D機芯就完事了。

3）氣囊

氣囊的作用主要是按摩補充，畢竟按摩椅還是個機器，不可能實現無死角按摩，所以這時候就需要通過氣囊的按壓實現補充按摩的目的，比如手臂、雙腿、腳面這些區域是機芯無法到達的，就需要氣囊擠壓實現按摩。

一般情況下低端機器的氣囊小於20組，中高端的在30-60左右，氣囊的位置主要包括，手部、臂部、臀部、腰部、肩部、腿部、足部幾個地方，品牌也會根據產品的售價，選擇對這幾個部位的氣囊縮水。

總結

基本上認準這三個維度，選擇的按摩椅的效果就不會出現大的問題，而價位差異方面，主要是品牌溢價、機芯，電機的質量、氣囊數量、按摩程序、智能功能以及椅子本身質量等方面，大家可以根據自己的需求選擇。一般主流的產品價位段都在5000-10000元左右。

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