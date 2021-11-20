雪櫃容量應該點決定？3大方法有得計　存放需求量也不及這點重要

雪櫃的使用壽命大約是10～15年，算是不太會更換的大型家電，再加上單價較高，通常在採購前會更加謹慎，但也因為不需要經常更換，所以在採購時會顯得較為陌生，每一次的採購，都得重新了解市場的趨勢，從中才能找到適合的雪櫃。



雪櫃容量該怎麼選擇？

在決定採買雪櫃之前，首先要先決定需要的容量大小，市面上的雪櫃小至100公升，大至800公升以上都有，至於1,000公升以上大都屬於營業使用，這裡就不多做討論。此外，雪櫃的公升數也沒有固定的數字，大都是以級距來看，目前市場上常見的分類多以100公升為級距，如100公升以下、101~200公升、201~300公升、304~400公斤…等，一直到800公升以上。當然，公升數也會影響雪櫃的體積，因此，在決定雪櫃容量前，除了考量家中可以放置空間外，通常還可以由家中使用人數，以及平時的採買習慣來決定。

▼▼▼有3大考量決定雪櫃容量（按圖放大瀏覽！）▼▼▼

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1）依家中人數決定

一般來說，只有單人使用時，可以選擇100~200公升的小雪櫃，通常尺寸也不會太大；至於2個人使用則可以選擇200~300公升的雪櫃；至於3人以上的小家庭，則可以挑選400公升以上，以此類推下去，5人左右的人口數，可以選擇500~600公升左右的雪櫃。畢竟雪櫃是家中24小時運轉的家電，體積又大，在評估使用人數與對應使用的公升數後，才不會過度浪費室內的空間，同時也比較省電。

２）依採購習慣決定

當然，除了評估使用人數之外，還需要考量使用習慣，如果家中成員中，有人每天會固定烹飪，免不了會存放食存，不妨可以再將彈性放寬一些。另外，採購食物的習慣也要考慮，如果習慣一次性大量購物，如一周去大賣場採購一次，也可以再將彈性放寬一些，以多加1~2人使用的需求量來評估。不過，雪櫃公升數愈大，體積也愈大，最後還是要依家中的可放置空間來取捨，這也是最現實的問題。

３）雪櫃容量計算公式

每個家裡需要的雪櫃容量，並沒有一個標準答案，通常會因為空間大小、使用人數、採買習慣…等，而有所不同，不過如果真的對容量沒有概念，坊間有兩個計算公式可以參考：

雪櫃容量=（家中人數 × 70公升冷藏）+ 100公升冷凍

雪櫃容量=（家中人數 × 70公升）+ 100公升常備食材+70公升預備食材

兩個公式都可以做為參考用，實際要依自己的使用習慣來判斷，如果每天都會煮飯菜，空間就可以再加算1人，或是有大量冷凍食材的需求，冷凍的空間就要大一些。

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