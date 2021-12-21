蘋果iOS 15.2新增數碼遺產聯絡人功能　5個步驟預先做好貼心安排

今年蘋果公司在全球開發者大會（WWDC）宣布將在 iOS 15、iPadOS 15 和 macOS Monterey 加入一項全新「數位遺產」（Digital Legacy）功能，透過這項功能解決使用者若意外過世、原有資料繼承的問題。



iPhone、iPad 或 Mac 使用者會在更新到最新版本看到「遺產聯絡人」選項，就能將信任的對象設定為遺產聯絡人，以便在需要時傳承你的照片、影片、備忘錄、文件、個人資訊等資料，這項功能的運作方式是怎麼樣的呢？如何設定？需要時要怎麼取得資料？接下來我會詳細介紹。

點擊圖片了解在iOS 15中，如何設定「數位遺產」（Digital Legacy）：

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其實很多大公司已經著手開發關於使用者「身後事」的繼承或處理流程，尤其是 Google 早在多年前就推出「閒置帳戶管理員」功能，當使用者帳戶閒置一段時間、且在逾時期限前沒有採取任何動作時就會觸發預先設定的行動，例如通知特定聯絡人並分享資料、Gmail 自動回覆或刪除帳戶。

除此之外，以下這些服務也已經有相關功能：



‧ 設定 Facebook 紀念帳號代理人，預先決定身後的數位遺產管理

‧ 親友離世可設定 Instagram 紀念帳號永久保存頁面或申請刪除帳號

‧ 當親友不幸告別人世，家屬如何申請取回已故使用者 Google、Facebook 帳號資料



蘋果使用者更新 iOS 15.2、iPadOS 15.2 和 macOS 12.1 後就會開啟「遺產聯絡人」選項，這項功能允許我們設定信任的聯絡人，他們會獲得一組「申領密鑰」，自動儲存在對方的帳號設定中，需要時只要前往 Apple 數位遺產頁面，登入 Apple ID、將申領密鑰填入後附上死亡證明書，遺產聯絡人就能取得使用者保存在 iCloud 的資料（遺產聯絡人可以存取的資料）。

要注意的是數位遺產或遺產聯絡人功能需要「事先設定」，但僅限於取得保存於 iCloud 的照片、影片、備忘錄、文件等資料，並非直接協助你將 iPhone、iPad 或 Mac 解鎖（事實上 Apple 也不可能提供這樣的服務），因此一些應用程式紀錄像是 LINE、Facebook 或 Instagram 資料就無法以此方式取得，除非信任的聯絡人知道 iPhone、iPad 解鎖密碼。

當審核通過後，遺產聯絡人會從 Email 收到已故使用者的帳號和重設密碼郵件，可以重設密碼、加入兩步驟驗證防護，登入 iCloud 網頁版存取相關內容，不過已故使用者帳號只會保存三年，超過時間會永久從伺服器刪除。

在 iPhone 設定遺產聯絡人，可存取帳號資料

STEP 1

將 iPhone、iPad 更新到最新版本，點選「設定」進入 Apple ID 後選擇「密碼與安全性」，會在下方看到「遺產聯絡人」功能，依照說明遺產聯絡人是你所信任的人，在你往生後可存取帳號內的資料。

STEP 2

開啟遺產聯絡人設定，點選「加入遺產聯絡人」新增新的聯絡人，如果是你的家人、已經你設為遺產聯絡人的朋友或家庭成員會自動顯示於此頁面，依照說明這個功能會分享你的「申領密鑰」，聯絡人需要這串密鑰加上死亡證明才能取用帳號資料。

STEP 3

點選「加入遺產聯絡人」後可以選擇信任的人取用帳號中的資料，如果有使用「家庭」功能的朋友會看到帳戶顯示於下方，或是點選「選擇其他人」從聯絡人名單選擇特定對象。

STEP 4

透過傳訊訊息或是列印方式分享你的「申領密鑰」，這串 32 字元隨機組成的密鑰是要申領資料必須提供的驗證方式，需要妥善保存，可以透過訊息傳送或是以列印方式印出保存，要注意的是加入遺產聯絡人時會提示原使用者的生日是很重要的驗證資訊，點選「更新生日」確認自己資料是否正確無誤（有些人在註冊時會隨意填寫個人資訊）。

STEP 5

透過訊息傳送申領密鑰預覽訊息內容，點選「傳送」對方就會收到；另一個「列印」功能可將申領密鑰資訊列印出來，包括有原始帳戶的名稱、Email 和申領密鑰等資訊，選擇自己想要使用的方式，在取得 iCloud 資訊時需要這組 32 個字母組成的密鑰字串。

開啟數位遺產頁面要求存取遺產聯絡人帳號

STEP 1

如果需要存取往生朋友或家庭成員的帳號，而他們已在事前就將你設定為遺產聯絡人，也有取得產生的「申領密鑰」（前面教學有提到如何獲取這串密鑰），還需要準備已故親友的死亡證明電子檔用於上傳、進行相關驗證程序。

開啟 Apple 數位遺產網頁點選「要求存取權限」，接著登入你的 Apple ID。

STEP 2

隨即會顯示要求輸入遺產聯絡人申領密鑰，驗證後下個畫面會需要上傳死亡證明。

依照「以遺產聯絡人身分要求存取 Apple 帳號」說明使用者會在 Email 收到已故親友帳號的特殊遺產聯絡人 Apple ID，可以為這個帳號重設密碼、加上兩步驟驗證防護，要特別注意的是存取帳號內容會有期間限制（申請通過後的三年），在這個時間裡可以下載想要保存的任何內容，但此期限過後，遺產帳號即永久刪除。

此外，在核准通過後也會從使用已故親友原始 Apple ID 的裝置移除「啟用鎖定」，但是需要將裝置回復為出廠預設值才能在裝置上使用其他 Apple ID 登入，這意味著除非事前就知道手機密碼，否則依然無法從手機裡取得 iCloud 以外的資料。

值得一試的三個理由：



‧ iOS 15、iPadOS 15 和 macOS Monterey 新增遺產聯絡人功能

‧ 預先設定信賴的聯絡人，他們可以在你過世後存取 iCloud 資料

‧ 已故用戶帳號資料保存三年，也會從原裝置移除「啟用鎖定」限制



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