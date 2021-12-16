使用蘋果iPhone 13後發現常眼乾眼澀　問題竟與OLED螢幕有關？

近幾年Android手機勢頭發展相當迅猛，這也導致我已經很久沒有使用iOS設備作為主力機了。而為了不放棄我iOS端的遊戲賬號，所以每天晚上我還會用iPhone 8 Plus肝一肝遊戲。不過就在上個月，當第五次把iPhone 8 Plus的屏幕摔碎後，我直接順勢在雙11期間上車了一台iPhone 13。一是為了體驗一下A15的強悍性能，另一方面是覺得iPhone 8 Plus實在該「退休」了。



開始總是分分鐘都妙不可言，最初幾天拿到iPhone 13時，還在感嘆A15的強大，絲毫沒有把眼睛不適的問題歸結到iPhone 13的頭上，一直覺得自己最近可能用眼過度。結果這個問題在後續的使用中愈發明顯，每天晚上玩上十幾分鐘時間後，就會感到眼乾、眼澀，十分影響高強度網上衝浪的體驗，所以在入手不到一個月的時間，我就把這台iPhone 13掛上了某「海鮮市場」。

點擊圖片放大看，了解為何iPhone的OLED屏幕會令眼睛不適。

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1. 這其實這是iPhone的老毛病了

在網上搜索相關關鍵詞，可以看到自iPhone X系列以來，關於使用iPhone會感到眼部不適的內容還是很多的，基本上原因都歸結於OLED屏幕低頻PWM調光的問題。

其實，PWM調光影響眼部的問題並非空穴來風。雖然在手機屏幕調光問題上，並沒有權威的機構規定或是制定出相關的行業標準，但我們可以看看2008年公布的關於《讀寫作業枱燈性能要求》，其中明確指出「閃爍對健康影響」的相關問題，並指出了低於1250Hz且波動深度大於8%的低頻光會給眼部健康帶來較高的風險問題。所以我們也能經常看到，一些枱燈廠商在宣傳自己的產品高頻閃、護眼的功能。所以由此也可以推斷出，低頻的PWM調光真的會帶來眼部不適的問題。

2. 這事兒OLED 屏幕可不負全責

聊低頻PWM調光之前，我們先聊聊OLED屏幕。

近幾年各家的旗艦機基本都選擇了顯示效果更細膩、功耗更低的OLED屏幕。並且得益於OLED材料自發光的特性，相較於LCD面板的灌液晶工藝，OLED屏幕在量產的成本上也會低於LCD液晶顯示屏。而選擇了OLED屏幕後，受限於OLED屏幕在低電壓情況下會出現不均勻的果凍現象，所以沒法採用控制電壓的方式調節屏幕亮度，並且色差、色準問題也難以保證，所以絕大多數採用OLED屏幕的廠商都選擇了PWM調光。

PWM調光簡單的說就是通過周期性的開關LED來控制顯示屏的亮度，即是一個「亮-暗-亮-暗-亮」的過程。在屏幕亮度最高時，屏幕正常發光；而當降低屏幕亮度時，就會通過暗和亮交替的方式來實現。

所以，當屏幕亮度越低，暗屏狀態的時間相對亮屏則更長。舉個較為形象的例子，假設當屏幕亮度在10%時，1秒時間內，0.9秒屏幕是暗的，0.1秒屏幕是亮的。當然這個例子並不恰當，但PWM調光大概就是這麼回事。

雖然我們的人眼是很難發現PWM調光的閃爍過程，但是當屏幕亮度降低，尤其是在晚上睡前關了燈玩手機時，一些敏感的朋友還是會出現眼乾眼澀的問題。那就沒有什麼方法改善這一問題嗎？還真有，既然屏幕越暗，頻閃相對越慢，越容易被人眼捕捉到，那麼我們就直接從頻率出發，提高PWM調光頻率，也就有了低頻PWM和高頻PWM之分。也就是說，PWM調光帶來眼部疲勞的問題，並不能把鍋全甩給OLED屏幕。

3. 實測看看低頻PWM和高頻PWM的區別

那麼低頻PWM和高頻PWM在實際的使用中，有哪些區別呢？我選擇了使用剛剛發布的榮耀 60 Pro和iPhone 13進行對比。前者是號稱達到了1920Hz的高頻PWM調光，而iPhone 13的PWM調光則只有480Hz低頻頻率。

同時將榮耀 60 Pro和iPhone 13的屏幕亮度調整至20%左右，通過手機的專業模式，將快門速度調整至1/4000s。

通過樣張可以看到，兩台手機都出現了屏幕斜紋的情況。不過iPhone 13相較於榮耀 60 Pro，屏幕的斜紋更粗，也更疏。這就能很直觀的展示出PWM低頻與高頻調光的區別，在高頻PWM調光時，暗屏亮屏之間的時間間隔很小，所以以細的斜紋體現；低頻PWM調光，暗屏亮屏之間的時間間隔相對較大，所以以粗的斜紋體現。

在後續的實際體驗中，在相同的場景下使用了幾天榮耀 60 Pro，確實沒有再出現很明顯的眼部不適的問題。那麼為什麼我們人眼無法發現的PWM調光頻率差距，在高速的快門下一覽無餘。這是由於頻閃效應帶來的結果。人們應該都遇到過，當一個東西飛快從你身邊走過，雖然他已經走過去了，但你的眼睛裏還依舊能看到「殘影」，這便是物理上所稱的「視覺暫留現象」。而當高速快門的速度超過了手機頻閃的速度，那麼手機頻閃的現象就會被相機記錄下來。

雖然在我們實際的使用過程中，二者並不能帶來較為明顯的差距。甚至對於一些並不是很敏感的朋友來說，幾乎感受不到任何區別，不過這並不代表低頻PWM調光不會對眼睛帶來傷害。所以請在使用時手機時，一定要注意這3點：

1. 避免長時間在光線較差的環境下一直盯着手機屏幕；

2. 晚上睡前玩手機一定要把燈打開；

3. 如果前兩點都無法避免的話，那就請選擇一台支持高頻PWM調光的手機。



最後聊幾點

從我個人來說，高頻PWM調光確實能夠有效緩解PWM調光對眼部帶來的傷害。那麼為什麼在OLED屏幕普及多年的情況下，沒有跟進普及高頻PWM調光技術呢？這大概還是與高頻PWM調光屏幕的成本以及良品率有着密不可分的關係。

不過目前我們也能看到，越來越多的國內廠商已經開始嘗試普及高頻PWM，這便是一個好的開端。我們也有理由相信，當越來越多的用户意識到手機低頻PWM調光對眼部健康的影響，廠商一定會在此痛點上發力，在未來，高頻PWM替代低頻PWM將會是大勢所趨。

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