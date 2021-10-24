Android 12、iOS 15應否更新？手機系統更新3大要點　關鍵在手中

我們知道，手機是由硬件和軟件兩部分組成，而隨著技術的不斷進步，在硬件規格不斷提升的同時，軟件也迎來了大升級，這其中，最吸引大家關注的莫過於系統部分了。無論是iOS，還是android，系統都是處於不斷「進化」中的，因此系統推送更新通知其實是一件再正常不過的事情。



不過，雖然手機系統升級並不困難，但系統本身卻是非常複雜的。很多時候，一點點的不確定性因素都會帶來了大的使用問題，這也讓不少用戶心存顧慮。那麼究竟要不要給手機更新系統，一起來看看就知道了。

▼▼▼按圖即瞭解到底手機系統要不要常更新！▼▼▼

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1、手機系統更新後可能會出現的問題

如今，隨著系統功能的不斷增多，系統也變得越來越龐大。不斷地進行系統更新，最直接的影響就是會佔用更大的存儲空間。

實際上，手機系統更新和安裝APP沒什麼兩樣，都需要下載安裝包到本地，然後重啟安裝，而系統固件本身就是一個超大的文件，解壓後只會更大，幾個G、十幾個G都有可能，會佔用很大一部分ROM空間。

這還不算完，手機系統是一個總在運行的程序，這就意味著它還會佔用一部分的內存空間。所以，當手機內存和閃存都很固定的情況下，系統也會越來越大，這會擠佔更多手機空間，加之其他程序的運行，手機出現卡頓也就不足為奇了。

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另外，不斷增多的系統功能還會帶來一些別的問題，比如耗電快、軟件不兼容等等。前者大多數情況下與系統優化有關，新系統安裝完成後，CPU以及系統算法會在後台進行持續優化，這樣一來，手機自然而然的就會出現功耗增多的問題。所以，很多時候我們會發現大版本更新後的手機掉電最嚴重，一般要經過一段時間的使用，才會穩定下來。

至於軟件不兼容的情況，其實並不多見，但也是存在的。同樣經常出現在系統大版本更新後，一些APP可能會出現無法使用、閃退等問題，基本都與軟件開發一側有關，它們沒有跟上新系統的研發節奏，導致軟件系統之間不兼容。可以先確認APP本身是否需要更新，以便匹配新的系統。

當然，這些風險的出現始終與「機率」相掛鉤，我們所能做的就是去盡量降低這些風險，因此到底要不要經常更新手機系統，這要根據具體情況而定了！

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2、性能過低或者老舊手機不建議頻繁更新

一般來說，手機廠商更新系統，除了修復安全漏洞、一些為止bug之外，主要工作就是為手機增加新功能，「代價」則是對硬件性能的需求也會隨之水漲船高，這對「性能過剩」的旗艦而言自然不算什麼，但對老舊手機可就不一樣了。

想想我們自己的購機經歷，剛買回來的新手機，即便是千元平價機，往往都會很流暢。但隨著系統版本的不斷更新以及硬件的損耗，老舊機型就會因為硬件性能不足，變得越更新越卡頓，特別是用過2-3年後的中低端手機，這種情況會更加明顯。

毫無疑問，隨著系統的不斷更新，湧現的新功能正在一點點加重硬件的負荷，對於使用舊手機的朋友而言，如果不是有很迫切的升級需求，比如修補安全漏洞、修補使用bug，亦或者有新功能真正吸引到你，還是不更新更好一些。

與之對應的，如果你的手機性能很強，或者又是新手機，自然沒什麼好顧慮的，一般還是建議更新的，新手機適配容易，不太可能會出現嚴重bug，體驗上也會所提升。

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3、大版本盡量「慎」更新，小版本可以「勤」更新

當然，除了視手機情況而定外，針對系統本身，我們也可以從大版本、小版本兩個方面入手。一般來說，對於一些比較老的手機，在更新系統時，盡量謹慎更新大版本的系統，小版本可以相對更新的「勤快」一些。

所謂大版本是在系統更新上會有一個質的改變，包括在功能性上的完善，可能涉及導方方面面的體驗，比如日常交互、動畫、功能拓展等等，這些更新一般都不會僅僅只是小範圍內的改動，而是對系統底層進行更改，而且大都是針對某些新機型做適配升級，即便老舊機型支持新系統，但在使用體驗上肯定是和新手機無法相提並論的。

所以對於這種大版本的更新來說，還是建議大家謹慎一些，不要馬上就去更新。可以觀望一下，關注其他用戶對此的反饋。在觀望一段時間後，確保這次大版本的更新不會有問題之後，再對手機進行更新。

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相比較而言，小版本更新就不一樣了，它是在手機當前系統版本的基本上進行了相應的優化，其更新的內容和範圍小了很多，只是會對系統中的一些bug進行修復，同時也會推出一些全新的細節性改變內容，不會涉及到系統的底層問題。

這就意味著，這種更新對手機的影響會比較小，也不會引起手機卡頓或者是發熱，電量消耗大等問題，所以，對於小版本系統的升級，還是建議大家跟隨的。

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最後有話說：

總得來說，更新系統後的優點和缺點是並存的，但大部分情況下，手機進行系統更新卻並不是一件壞事，從功能性上和安全性上來看，系統更新還是利大於弊的，畢竟新版本都是致力於解決上一個版本遺留下來的bug和漏洞，更是對現有體驗的一次升級和優化。

但我們也要看到其背後的風險和問題，簡而言之，並不是每一種手機都可以進行直接的系統更新，尤其對於老舊機型而言，頻繁地進行系統難免會帶來一些問題。總之，還是建議大家視自己的實際情況來選擇，不是每一次系統通知都要更新，也不用對它避如蛇蠍，如果實在不放心，那就像我上面說的那樣，盡量多多觀望一陣子，看下大家的反饋吧！

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