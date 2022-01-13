iPhone課金紀錄原來有得睇　6個步驟一目了然　輕鬆幫你對帳理財

每月對帳信用卡帳單時，總會有幾筆寫著來自 Apple.com/Bill 的消費細項，面對標示簡略的情況，往往讓人摸不著頭緒實際是哪一筆花費，尤其對手遊族或是偶爾會在 App 上訂閱服務的 iPhone 用戶來說，稍微增加了記帳、對帳時的麻煩，不過其實我們可以用 iPhone、iPad 或 Mac，進入個人 Apple ID 查看每一筆 App Store 上的購買記錄。



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步驟1.若使用 iPhone 裝置查看，首先進入設定，並點擊上方大頭貼處的「Apple ID」欄位。

步驟2.接著點選「媒體與購買項目」。

步驟3.再來，畫面會跳出一個小視窗，這裡接下「檢視帳號」。

步驟4.下一步點擊「購買紀錄」。

步驟5.若要擴大查找的時間軸，那麼可以點入「日期範圍」選項。

步驟6.進入後，即可依照年份查找該 Apple ID 從前至今的購買紀錄。

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】