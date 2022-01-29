3招令掃地機器人更智能　APP幫忙事半功倍　LDS激光雷達性價比高

掃地機器人以不用自己動手掃地被廣大消費者所青睞，但對於很多用戶來說，掃地機器人還是個高科技的新東西，很多人既不會買也不會用，如何選購和使用掃地機器人其實是一門大學問。那如何「馴服」掃地機器人成為你的居家清潔幫手呢？今天我就把我多年的經驗傳授給你。



▼▼▼按圖率先睇如何令掃地機器人更智能！▼▼▼

+ 10

購買篇：導航技術最重要，LDS激光雷達性價比最高

掃地機器人之所以能夠實現無人清掃，最重要的就是導航和算法，導航你可以理解為人的眼睛，算法就是人的大腦擁有的邏輯能力。所以導航效果差的掃地機器人可以說就是個盲人，你讓盲人幫你掃地，那結果可想而知。

那什麼樣的導航技術好呢？目前主流的導航技術就是LDS激光雷達、視覺導航、dTOF導航，其中最主流最成熟最便宜的就是LDS激光雷達方式導航，所以對於普通人來說，別看別的了，盯準LDS激光雷達導航，買就完了！

如何判定產品是否採用LDS激光雷達導航的呢？其實很簡單，只要掃地機器人正面上方凸起了一個小圓盤99%它就是LDS激光雷達導航類的產品了。

LDS激光雷達不一定是最先進的技術，但對於大眾來說他是最具性價比，也是最成熟的技術，目前主流的激光雷達產品價格已經可以做到1000元左右，只要1000塊錢就能買一個幫你幹活的小助手何樂不為呢？

使用篇：磨刀不誤砍柴工 掃地機器人後勤工作不能少

掃地機器人畢竟不如人智能，它依靠程序判斷路徑，所以在複雜的家居環境下，難免會出現各種「陷阱」，如果躲避不及時，它就會停車不幹活。

比如說你的臭襪子、你的數據線、你家的電線……這些看似無害的東西，對於掃地機器人來說都是比較致命的，很大概率掃地機器人會被他們困住。

而你也不要期待或者相信，現在掃地機器人的脫困能力和避障能力有多麼的優秀，所以在使用掃地機器人之前，一定要把家裏這些襪子、線纜、玩具之類的收好，否則別怪掃地機器人「不客氣」。

延伸閱讀：智能家居新產品湧現 盤點5大必買類別 掃地機器人大升級

+ 5

APP篇：掃地機器人的APP是神器 用好了能讓掃地機智商翻倍

要說現在什麼家電的APP功能最強大， 最實用，那掃地機器人一定算一個，沒有APP的掃地機器人我認為是不完整的。

掃地機器人的APP都能實現哪些功能呢？一般主流一點的掃地機器人APP都會支持繪圖和地圖查看的功能，也就是你家的戶型圖。在戶型圖的基礎上，你可以隨便進行分區並設置虛擬牆，比如今天臥室有人睡覺，那可以只掃客廳區域，比如廚房不想讓掃地機器人去，可以在廚房門口畫一條虛擬牆。其次通過掃地機器人還能調節吸力大小、清潔次數、甚至是預約清掃時間等等，能把這些設置好，使用掃地機器人也就基本沒有什麼後顧之憂了。

總而言之，掃地機器人的技術已經日益成熟，說它是一個成熟的清潔工具並不為過，但掃地機器人也並非是傻瓜型家電，想要買好用好掃地機器人還需要下一番工夫。

延伸閱讀：【掃地機器人】擔心唔識用？即學七招使用秘訣解放你雙手

+ 3

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】