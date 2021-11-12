過去，雪櫃最主要的功能就是冷藏與冷凍食物，但是邁入IoT物聯網時代，雪櫃能夠發揮的效果可就不僅僅於此。如果到賣場的家電專區走一遭，應該會發現各大廠商都逐漸將「智能雪櫃」當成功能主打，尤其韓系、日系廠商的態度特別積極，但為什麼雪櫃會成為打造智能家庭的電器首選呢？



24小時不斷電優勢

在眾多家用電子產品中，有兩樣東西幾乎是全天候24小時不間段運作，我們既不會刻意關機、待機，也不會拔掉它的插頭只為省電，這兩款產品就是「雪櫃」與「網路分享器」。

雪櫃不斷電是為了保持食物的新鮮度，分享器不斷電是為了考量隨時連上網路的需求，正因為這兩款電器產品間的此項共通點，所以智能雪櫃一直被視為 IoT 物聯網走入家庭的關鍵，希望它能夠成為智能家庭的中樞。

一般而言，智能雪櫃通常有幾項關鍵特點，其中最重要的部分就是「能夠連網」跟「具備螢幕」，不過螢幕也不是絕對必要，通常也能夠經由手機 App 來遠端操作，藉此調控雪櫃溫度、啟動過濾系統、診斷產品問題等。

▼▼▼即睇智能雪櫃7個重點功能，讓你的生活更方便！▼▼▼

+ 8

智能雪櫃重點功能

1）管理雜物

我們都有過這樣的經歷，你在雜貨店裡，你不記得你家裡是否已經有牛奶，或者你需要更多。你不確定，所以你抓起額外的一加侖，但回到家後發現你的雪櫃裡已經有一加侖了。使用智能雪櫃可以避免這個問題。

大多數智能雪櫃允許你從任何地方即時查看雪櫃裡的東西。一些智能雪櫃還提供了查看所有雜貨的到期日的功能，這樣你就可以記得在它們變壞之前吃掉它們，為你節省再次購買的額外費用。

智能雪櫃讓你更容易有效地買菜，只花錢買你真正需要的雜貨。支援wifi的雪櫃的前期費用可能比標準雪櫃高。然而，從長遠來看，這樣的功能可以省錢，防止你在額外的食物上浪費錢。

２）防止維修問題

想避免昂貴的雪櫃維修嗎？保持對雪櫃的定期維護，在它們導致更大的問題之前抓住問題。今天市場上的許多智能雪櫃允許主人在他們的智能手機上安裝一個應用程式，並在出現問題或需要更換篩檢程式時得到提醒。這些設備中內置的人工智能可以在導致重大問題之前捕捉到潛在的問題，如溫度下降或空氣流通不暢。

３）節省能源

智能雪櫃不僅因為較新而更節能，而且可以通過持續監測問題和輕鬆允許調整溫度的能力來節省電費。大多數智能雪櫃會向用戶發出警報，如果有東西阻礙了雪櫃或冷凍室的迴圈。一些智能雪櫃也可以被程式設計為在非高峰時段運行其更多的能源消耗需求，這在一些地區可以為房主節省資金。

延伸閱讀：7大家電耗電量排名 冷氣、雪櫃竟非第一 即學用盡不同功能慳錢

+ 25

４）讓用餐時間更有趣

智能雪櫃可以使整個家庭的備餐變得有趣。在你做晚飯的時候，用雪櫃螢幕上的音樂或電影來娛樂你的孩子。當你和你的丈夫在約會之夜一起做飯時，你也可以讓你的雪櫃播放一首浪漫的歌曲。

５）儲存和觀看菜譜

不再需要找到你的平板電腦或挖出舊的烹飪書來尋找你需要的食譜。有了智能雪櫃，你可以輕鬆地在網上查找菜譜，並閱讀它們，或讓它們在雪櫃門上大聲讀給你聽。你甚至可以在YouTube上查找菜譜，並觀看關於如何烹飪食物的分步教程。

６）讓你的家庭井井有條

利用雪櫃的智能功能，寫筆記和設置日曆提醒，讓你的整個家庭保持一致。有了像Samsung的Family Hub這樣的應用程式，你可以在每天開始的時候輕鬆地打開家庭日曆，看看每個家庭成員的議程是什麼。給孩子們或你的另一半留下筆記，詳細說明晚餐是什麼，或者你用某些型號的獨特白板功能跑到哪裡去了。

７）家庭智能功能同步

有了一些智能雪櫃，你可以將整個智能家居同步起來。選擇的應用程式可以讓你在雪櫃門上查看你的Ring Doorbell，檢查其他房間的鏡頭，或在你的藍牙支援的設備上播放歌曲。

相關文章：廚房收納｜雪櫃雜亂成日爆滿點算好？6招簡單雪櫃收納術幫到你

+ 9

新一代雪櫃結合AI

隨著智能雪櫃推廣了數年，主力廠商漸漸發現，讓雪櫃成為 IoT 智能中樞，似乎並不是讓消費者最容易接受的方案，配合智能音箱大行其道，智能雪櫃又有了全新進化，那就是導入AI提供更多樣化的服務。例如於雪櫃機體內安裝了攝影機，除了能夠讓消費者在不開門的狀況下，就明白雪櫃當中的內容物外，也可以透過手機於遠端確認食物存量。

而全新的 AI 雪櫃配合影像辨識技術，能夠主動識別出雪櫃內的食材種類，再透過人工智能推薦料理食譜給消費者參考，或者提醒使用者補充物品存量。這些超出以往雪櫃功能範疇的特色，或許對一般民眾實用性不高，但對於要打造智能家庭環境來說，卻也是不錯的應用。

【本文獲「T客邦」授權轉載。】