Shazam｜歌曲辨識瀏覽器外掛功能登場　快速識別網頁音樂簡易教學

之前介紹過「iOS 14 整合 Shazam 音樂辨識功能，加入控制中心還能顯示同步歌詞」教學，可以透過手機辨識目前環境聽到的音樂，有時候在廣播聽到好聽的歌曲查不到歌名時很有用，而且辨識準確度很高，如果不是太吵或是音質不佳的情況幾乎都能判斷成功。近期 Shazam 已經在 Google Chrome 瀏覽器應用程式商店上架，只要將擴充功能下載、安裝到瀏覽器就能加入歌曲辨識功能。



本文要介紹的「Shazam」是一個 Chrome 免費擴充功能，在瀏覽器加入歌曲辨識功能，無論是在觀賞 Netflix、YouTube 影片或是 Twitch 遊戲直播時聽到什麼歌都能透過 Shazam 外掛進行歌曲辨識，最終得出歌曲名稱、歌手和專輯封面資訊，也能開啟 Apple Music 收聽。

因為是直接辨識瀏覽器分頁的音樂，電腦沒有麥克風也能正常使用。

Shazam 瀏覽器擴充功能直接取代原有的應用程式，或是需要以手機辨識歌曲的麻煩，只要從瀏覽器點選 Shazam 即可辨識、查詢該分頁標籤目前正在播放的歌曲。

▼▼▼按圖即睇教學！▼▼▼

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STEP 1

開啟 Shazam 的 Chrome 線上應用程式商店頁面，點選右上角「加到 Chrome」安裝外掛功能。

STEP 2

當使用者想要辨識某個網頁的音樂時，切換到該瀏覽器分頁，點選右上角「Shazam」外掛按鈕然後按一下左邊 Shazam 標誌按鈕就能執行音樂辨識功能。

出現「辨識中」畫面時請勿重新整理或關閉瀏覽器分頁，Shazam 瀏覽器外掛的音樂辨識速度比手機應用程式快上許多。

STEP 3

辨識後會在 Shazam 擴充功能顯示結果，包括歌曲名稱、版本（如果有的話）、歌手和專輯封面，還能連線到 Apple Music 查看專輯資訊或線上播放。

STEP 4

無論是英文歌、韓文歌或中文歌曲都能在 Shazam 正確辨識，演唱會 Live 版本也可從資料庫找到結果。

Shazam Chrome在電影、電視劇或戲劇中出現的歌曲一樣可以正確找到，辨識結果的左下角會顯示次數，如果想播放只要點選右下角「播放完整歌曲」就能開啟 Apple Music 進行播放，當然你也可以利用這些資訊去搜尋，找到更多相關結果。

值得一試的三個理由：

1： Shazam 歌曲辨識 Chrome 瀏覽器外掛，可快速識別網頁音樂

2：辨識結果會有歌曲名稱、歌手和專輯封面

3：開啟 Apple Music 播放完整歌曲功能



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