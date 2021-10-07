Windows 11︱我的電腦可以免費升級嗎？一鍵檢查是否符合系統需求

2015 年微軟公司的高層主管曾表示 Windows 10 將會是 Windows 最後一個版本，時隔六年後終於有了下一代 Windows 的消息，今年（2021 年）微軟開發者大會上微軟執行長宣布即將推出新版作業系統，六月微軟即對外發布 Windows 11 將成為新的 Windows 版本。如果使用者的電腦配備符合最低系統需求，就能在正式推出後免費升級，當然也可以繼續使用 Windows 10 作業系統，Windows 10 至少會維持支援到 2025 年。



Windows 11 最大差異就是全新外觀設計，看起來真的很不一樣，另一大特色是 Windows 11 將原生支援 Android 應用程式，透過亞馬遜應用商店（Amazon Appstore）在 Microsoft Store 完成下載。此外，也修補了 Windows 10 中的一些缺陷，視訊會議協作軟體 Microsoft Teams 將會被整合到 Windows 11 並改善效能及安全性。

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如果想知道自己的電腦能不能在未來升級至 Windows 11，微軟提供「電腦健康情況檢查」應用程式讓使用者免費下載！只要在 Windows 11 網站下載、安裝後執行就會告訴使用者電腦是否能夠升級和執行 Windows 11 ，也有最低系統需求說明。

使用者可以先做好準備，如果符合需求就能夠在收到推送更新來進行免費升級，依照微軟說明，許多使用不到四年的電腦都符合免費升級 Windows 11 的規格要求。

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值得一試的三個理由：

Windows 11 將成為最新 Windows 作業系統

原有 Windows 10 使用者可以免費升級到 Windows 11

透過微軟提供的健康情況檢查工具，查詢電腦是否可執行 Windows 11



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