4步教你將EMUI系統升到Harmony OS2體驗版　享受智能生態新優勢

HUAWEI（華為）近日已為港版 P50 Pro 及 P50 Pocket 推出 Harmony OS2 體驗版升級，用戶可即日起於手機系統內自行升級到 Harmony OS2 體驗版，可享受到 HUAWEI 「1+8+N」智能生態的優勢。今次就同教大家如何將 EMUI 系統升到 Harmony OS2 體驗版!



HUAWEI 官方於1月24日就為 P50 Pro 及 P50 Pocket 推出Harmony OS2 體驗版，用戶可自行為自己手機的手機升級。

Step 1. 用戶於系統內，開啟「我的華為」

Step 2. 進入頁面內，選擇“Harmony OS2 體驗版(香港)”升級入口

Step 3. 進入後，系統會自動檢查更新，完成後便會出現“下載並安裝的”按鍵進行升級。

Step 4. 完成後，手機會自動重啟，屆時就會正式升級到 Harmony OS2 體驗版。

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