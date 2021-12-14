華為新品發布會在即　Mate V、水墨平板、血壓手錶外還有它？

本月23日，華為即將召開新品發布會，摺疊屏新機Mate V、水墨平板、PC、Watch D血壓手錶、智能音箱Sound Joy等新產品有望在本次發布會中登場。



我彙總了目前華為新品所有的相關消息，讓我們在發布會開始之前，一睹為快。

點擊圖片放大看，華為在12月23日的發布會，可能即將推出的新產品：

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摺疊屏Mate V

華為摺疊屏新機Mate V主打女性市場，新機採用上下翻摺手設計，搭載麒麟9000處理器，但目前是否支持5G未知。新機後置攝像頭模組採用雙環設計，上環集成三顆攝像頭，下環很有可能是一塊副屏。此外，新機或將採用最新的鉸鏈設計，摺痕問題得到了明顯的好轉。

今年年底各大廠商將重點放在了改變手機外觀形態上，本周三OPPO 第一台摺疊屏新機孔雀即將發布，另外榮耀、小米也將發布摺疊屏新機，作為國內摺疊屏手機老大哥的華為，在經驗上有着優勢，期待Mate V能為我們帶來不一樣的摺疊屏體驗。

水墨平板MatePad Paper

華為水墨平板MatePad Paper日前已經入網，新平板支持22.5W快充，據悉，該平板支持防眩光、閃頻、以及護眼功能，預裝HarmonyOS系統。

Watch D血壓手錶

華為血壓手錶Watch D實拍圖今日被曝光，區別於此前發布的華為智能手錶，新手錶採用矩形設計。Watch D支持多種健康模式監控，可以利用光學傳感器實時測量血壓。

智能手機行業發展迅速，與其配套的智能穿戴設備近幾年來也飛速發展，現在測量心率和血氧已經不能滿足用户對於健康檢測的需求了。今年開始血壓測量功能逐漸登陸智能手錶，相信未來智能穿戴設備市場將會有更多尖端科技與大家見面。

Sound Joy便攜音箱

華為Sound Joy便攜式音箱最近已經入網，該音箱搭載HarmonyOS系統，支持華為超級終端。據悉，Sound Joy支持40W快充和IP67級防護能力，內置8000mAh超大電池，售價或將在1000元左右。

以上就是華為新品發布會前瞻的所有內容，你最期待哪款產品發布呢？我最期待血壓測量手錶Watch D。

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