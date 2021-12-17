華為發布全新智能眼鏡消息　搭載鴻蒙HarmonyOS　支援可更換鏡片

上月，華為召開全場景智慧生活新品發布會，發布了包括華為WATCH GT3、新款華為MateBook E二合一筆記本、摺疊屏手機華為Mate X2典藏版以及華為VR 6DoF遊戲套裝等多款全場景新品發布。
然而，這似乎只是開胃菜，本月又將迎來神秘新品。
點擊圖片看看搭載鴻蒙HarmonyOS的華為智能眼鏡：
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12月16日，華為宣佈將於12月23日發布「華為智能眼鏡」，號稱「智慧生活隨身助手」，搭載鴻蒙HarmonyOS。
根據官方發布的預熱視頻，華為智能眼鏡支援更換鏡片，左右兩側眼鏡架配備發聲單元。
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