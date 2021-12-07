華為公布逾135款設備與鴻蒙Harmony OS適配　超過1.5億裝置已升級

鴻蒙（HarmonyOS）是華為自2012年開發的一款可兼容Android應用程序的跨平台分佈式操作系統。



系統性能包括利用「分佈式」技術將各款設備融合成一個「超級終端」，便於操作和共享各設備資源。

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2019年8月華為發布首款搭載鴻蒙操作系統的產品「榮耀智能屏」，之後於2021年6月發布搭載鴻蒙操作系統的智能手機、平板電腦和智能手錶。

現在鴻蒙系統生態建設有了新進展。

近日，華為公布了鴻蒙HarmonyOS適配進展列表，截止到12月2日，已經有135款設備支持升級正式版本，還有6款設備正在進行公測招募。

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此次公測招募名單為華為nova 8SE活力版、華為平板M5青春版8英寸、華為平板M5青春版10.1英寸、華為暢享平板10.1英寸、榮耀平板5 8英寸以及榮耀平板5 10.1英寸。

目前華為鴻蒙HarmonyOS系統的主要設備來源是國內市場，不過僅僅5個月內國內市場就有超過1.5億台設備已經升級了鴻蒙HarmonyOS系統，這也讓鴻蒙成為全球用户增長速度最快的移動操作系統。

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