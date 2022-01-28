鴻蒙Harmony OS｜華為Share方便實用　5步輕鬆傳送APP到同款手機

撰文：Mobile Magazine
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相信大家都知道Harmony OS 上有一個名為 「HUAWEI Share」 的功能，這個功能就是可以直接與其他 HUAWEI 手機連接，以藍牙的方式極速傳送相片及檔案。而今次筆者就教大家用這個功能，簡單地將自己手機上的 APP 傳送到另一部 HUAWEI 手機上！

Harmony OS 上有數萬個應用給用戶使用，不過未必個個都實用，但當發現到好的應用時，大家當然想分享畀身邊的朋友。以 ANDROID 系列的分享應用方法，就是將 Play 商店的連結分享給別人，別人在從 Play 商店 上下載，這個方法又慢又浪費數據。而 Harmony OS 用戶就可以用「HUAWEI Share」 的功能，直接將 APP 以藍牙方式傳送到另一手機上，省時又省數據。

▼▼▼即睇如何快捷傳送到另一部手機▼▼▼

*以上功能暫時只支援國行版手機，國際版Harmony OS 將會於稍後時間加入。

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