鴻蒙Harmony OS｜華為Share方便實用　5步輕鬆傳送APP到同款手機

相信大家都知道Harmony OS 上有一個名為 「HUAWEI Share」 的功能，這個功能就是可以直接與其他 HUAWEI 手機連接，以藍牙的方式極速傳送相片及檔案。而今次筆者就教大家用這個功能，簡單地將自己手機上的 APP 傳送到另一部 HUAWEI 手機上！
Harmony OS 上有數萬個應用給用戶使用，不過未必個個都實用，但當發現到好的應用時，大家當然想分享畀身邊的朋友。以 ANDROID 系列的分享應用方法，就是將 Play 商店的連結分享給別人，別人在從 Play 商店 上下載，這個方法又慢又浪費數據。而 Harmony OS 用戶就可以用「HUAWEI Share」 的功能，直接將 APP 以藍牙方式傳送到另一手機上，省時又省數據。
▼▼▼即睇如何快捷傳送到另一部手機▼▼▼
*以上功能暫時只支援國行版手機，國際版Harmony OS 將會於稍後時間加入。
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