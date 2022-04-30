選購平板電腦的5大重點　Android、Apple系統各有優勢你會點揀？

現如今，除了個別品牌廠家之外，各大手機廠家幾乎全都推出了自己品牌的平板電腦，這些平板電腦形態相近、配置相似，售價相近，甚至配件該有的也都給配上，手寫筆、鍵盤各家也都有自家的原廠。我幫大家歸納了五個要點，期望能夠幫到大家在入手平板電腦時候能用上。



▼▼▼選購平板電腦的5大重點▼▼▼

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1）屏幕尺吋

目前，市售主流的平板的尺吋有8英吋、10英吋、12英吋以上三種尺吋，這三種尺吋其實面向的是不同的用戶。以8英吋為例，因為整體輕巧，主要的功能以娛樂向為主，看視頻追劇、單/雙手長時間玩遊戲也不會太累，喜歡玩遊戲的朋友可以考慮8英吋的規格。而10英吋是目前定位「生產力」工具平板電腦的主流尺吋，大小適中，配件齊全，適用範圍廣泛，上可商旅辦公，下可娛樂遊戲。12英吋及以上尺吋的平板電腦幾乎是個別大廠推出的旗艦產品，主要面向特殊用戶推出，比如設計師群體或視頻剪輯師等人群，屏幕巨大雖然能帶來觀感上的爽快感，但也同時帶來了重量上的增加和高昂的售價，並不推薦大部分人購買。

2）屏幕素質

屏幕尺吋只是最初級的選擇參數，在選完最初的屏幕尺吋選擇之後，我們就應該進一步了解屏幕的素質。從材質來看Android平板主要以LCD屏，而聯想(Lenovo)新推出的小新Pro12.6英吋版本則採用了更高階的OLED材質屏幕，顯示更為靚麗細膩，而目前在售的平板中iPad Pro 12.9英吋採用的是頂尖的mini-LED材質，至今無人能及。而iPad系列只有Pro系列才有120Hz高刷，其他iPad產品並沒有搭配高刷屏，這一點Android陣營幾乎全部標配了120Hz高刷屏。如果愛玩遊戲的話，同價位建議優先考慮Android平板。

3）硬件生態

現在這年頭，如果只是單出個平板電腦恐怕很難滿足大部分人的使用需求，尤其是進入2022年，新發布的平板新品每個產品都在推出新品的同時把鍵盤、手寫筆給配全了，順帶再把自家各個移動設備之間互聯「打通」。現如今，各大廠家對於自家生態搭建幾乎可以說是質的飛躍，但前提是你手上的手機、鍵盤、觸控筆、甚至是電腦都要買一個品牌的「全家桶」，這個潛在的使用成本對於消費者來講可並不便宜。即便是Android平板原廠觸控筆少則300起步，多則大幾百，再加上鍵盤，這兩件套下來也得千元上下了。同品牌的手機2500-3000元，同品牌的電腦少說也要5000+元。

4）系統優化

系統優化及APP適配這塊其實除了蘋果之外，其他廠家儘量避而不談的一件事情。在平板電腦剛剛推出的那幾年，很多廠家的做法十分簡單粗暴，那就是將自家手機系統及App進行等比例放大。時至今日，Android平板已經走在了適配優化的快速路上，隨着越來越多的Android廠家推出平板電腦產品，App開發商也開始重視適配Android平板的事情，各大廠家在系統上的優化帶動了App開發商的熱情。

5）品牌口碑

品牌口碑其實一直被大家忽略的一個「隱藏參數」，建議大家在新品上市之後多看看商品評論區的中差評區域，從中間我們要篩選和產品性能、質量相關的內容，去看真真實用戶反饋的問題，再做判斷，這樣要比單純看評測要更加客觀真實。切記別被帶節奏，有自己的判斷很重要。

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