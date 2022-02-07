iPad、Switch買完放到鋪塵　盤點7款避坑產品　想要還是需要？

新年期間，除了購買各式食品，智能家居、手機、平板等科技產品也是消費者們比較關注的目標，各大廠商也針對這些用戶推出了多項超值福利。



雖然看起來很美好，不過筆者我因為衝動買下的吃灰產品已經不止10件了，真是花了冤枉錢。今天我幫各位總結出了7款不適合無腦購入，更適合特定人群的科技產品，幫大家避個坑。話不多說，我們開始。

▼▼▼即睇7款避坑產品！▼▼▼

+ 29

1）任天堂Switch遊戲機

避坑人群：想買來玩特定遊戲的用戶（如健身環大冒險、動物之森等），上班族

看了第一款我推薦「避坑」的第一款產品，相信很多任天堂粉絲都會有疑問：我玩得挺開心的啊？沒錯，筆者也是個資深遊戲黨，Switch還是首發入的日版。我個人是挺喜歡它，但我身邊的朋友，包括我妹妹買來的NS無一例外，全部吃灰了。

對於一般用戶而言，買Switch可能就是為了那麼1、2款遊戲，比如火出圈的健身環大冒險、動物之森，甚至有氧拳擊舞力全開一類遊戲。這種用戶其實並不會去尋找其他遊戲來擴展自己的遊戲庫，基本上就是一款玩膩了就懶得碰了。

同時它也不是特別適合上班族遊玩。以我個人的經歷來說，在經過了一天文字工作後，到家基本沒那麼多精力長時間遊玩遊戲主機（掌機模式拿著太累了），頂多就在電腦上隨便玩玩遊戲，所以我不建議購買（阿爾宙斯玩家可以無視此條）。

2）掃地機器人

避坑人群：真的懶得打掃家裏的人，家裏面積小，擺放傢俱環境複雜

掃地機器人是我個人買來最後悔的一款產品，我也不推薦任何像我一樣懶得拖地的朋友購買。有的人要問了，他不是能幫你拖地，為什麼不推薦懶人買呢？因為濾網、塵盒要清理，如果是掃拖機器人還要洗抹布，還是很麻煩。

而且如果你的住所佔地面積不算大，並且桌桌椅椅排列嚴密的話也不用買它了，撞來撞去看著就心煩。不過隨著技術進步，掃地機器人的定位越來越精準，也出現了能自動清理塵盒的產品。如果你覺得3000塊錢買不用拖地很值得，建議購買。

3） iPad mini 6

避坑人群：只想買款Apple iPad體驗一下A15，對平板產品沒有剛需的用戶

iPad mini 6這款產品的定位個人認為稍顯尷尬，其實作為一款平板產品其搭載的A15晶片、大屏設計、輕薄設計，甚至紫色的機身都是很大的加分點。作為一名音遊愛好者，我購買它是為了能暢快遊戲，不過在高速讀譜的環境下「果凍屏」的觀感還是差了些。

很多用戶都喜歡拿它與iPad Air4來比較，相比後者mini 6的屏幕還是顯得稍小了些。如果你喜歡大屏觀影、讀書，它們對性能的要求並不大，買Air 4更合適；想玩遊戲還不如用iPhone 13 Pro Max玩。

延伸閱讀：傳Apple今秋將推出4款新iPhone 更有iPad、Mac等14款新產品

+ 5

4）按摩槍

避坑人群：非健身用戶，只想買來「震一震」

按摩槍這個東西在去年比較火，今年的熱度已經降了不少。作為一款專業的放鬆設備，它對一般用戶的普適性其實並沒有那麼強。如果你沒有長期運動健身的習慣，購買它只是為了偶爾「震一震」，那就根本沒有必要。

如果你有平時健身的習慣，筆者推薦你在購買此類產品之前仔細地查看所有種草視頻、文章，因為這個品類的差異化功能做得十分豐富，推力、重量、噪音、穩定性甚至發熱都值得你細心挑選，畢竟健康才是第一位的。

5）早餐機/破壁機/空氣炸鍋等家用廚房用具

避坑人群：雖然對廚藝沒有自信，但希望嘗試DIY餐點的用戶

說實話，雖然我並不會做飯，但每當看到那些「懶人做菜」影片時，總有種想自己嘗試一下的慾望，想著能偷偷做出「滿漢全席」驚豔所有人，但買來嘗試之後就發現我是想得太多了。

在我買來的無數廚房用品中，用的最多的大概也就是空氣炸鍋了。我也並不是用它做料理，而是在網上買了很多半成品肉腸、雞排來烘烤。雖然吃著挺香，但每次看到濾網下面白花花的凝油還是會覺得有些反胃，之後它就一直吃灰到現在。

早餐機也比較類似，用了兩次果斷選擇買路邊的雞蛋灌餅吃，5塊錢買我多睡15分鐘簡直超值了。當然，如果你喜歡做飯，想用不同的方式DIY餐點，買它們自然無所謂，外賣黨就免了吧。

6）小米MIX Fold

避坑人群：想購買摺疊機嚐鮮的用戶（今年MIX Fold2即將發布）

我們編輯部裏有個米吹，平板、Notebook、手機全都只買小米，小米12系列正式發售那天直接跑去小米之家線下店拍真機上手圖。小米MIX Fold當時也是首發入的，花了近萬元，結果發售幾個月後連續降價，真是腸子都悔青了。

雖然有點「本朝的劍斬前朝的官」，但目前來說OPPO Find N、榮耀Magic V等左右摺疊屏機型更值得購買。根據爆料，今年的小米MIX Fold2將採用一款定製的2.5K無打孔內屏，素質值得期待，MIX Fold就先別買了吧。

7）手機雲台

避坑人群：非專業手機攝影師，買來當自拍杆的人群

手機雲台這個東西真的是喜歡的人天天用，討厭的人用了一次直接吃灰。如果你想拿著它出外旅遊，不僅接打電話、收發消息都要費勁摘下來使用，一直端著雲台一點旅遊的氣氛都沒了，反而像在鍛鍊臂力，只會成為你的累贅。

而且，最近的手機產品許多都搭載了OIS、微雲台防抖，影像實力大幅進步，某些影像旗艦還搭載了更詳細的專業防抖功能模式，手持攝像也不會大幅度抖動。如果你真的需要長期拍攝Vlog等視頻可以考慮，不然現在的旗艦手機完全可以滿足你。

總結

還是那句話，買東西之前一定要問自己「我真的需要嗎？」「買來我會用多少次？」，確定好你對產品的需求定位，再下單購買，適合自己的才是最好的。你有什麼買來一直吃灰的數碼產品嗎？歡迎大家討論。

延伸閱讀：這些「灰塵系家電」你屋企肯定有！大掃除才見 今年又冇用過！？

+ 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】