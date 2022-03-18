華為MatePad Paper發布　墨水平板配鴻蒙OS2加持　辦公室神器

2022年3月16日，華為MatePad Paper正式在中國亮相。它擁有10.3英寸護眼墨水屏，搭載HarmonyOS 2，標配第二代M-Pencil手寫筆，帶來便捷的筆記功能，擁有豐富閲讀資源，同時基於HarmonyOS的全場景交互能力，支援跨設備流轉、萬能卡片桌面直達等優勢功能。



筆者也在第一時間拿到了這款產品。下面跟隨着筆者的腳步，來看看它的表現吧。

01 外觀：高端範盡顯，大屏與輕薄手感一個不落

很多人選購產品時，第一眼就會關注它的外觀。華為MatePad Paper採用了10.3英寸的護眼墨水屏，正面的屏佔比高達86.3%。機身一側保留了「書脊」設計，方便握持。機身的另一側是音量鍵，自帶的第二代M-Pencil手寫筆則是自動吸附在該側進行無線充電。

華為MatePad Paper的機身表面採用素皮材質，擁有錦白(小羊皮紋)、晴藍(小羊皮紋)、墨黑(微荔枝紋)三種顏色可供選擇，筆者測試的是墨黑。

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華為MatePad Paper有三個細節值得注意：

1. 機身頂部和底部內置的大振幅揚聲器，讓機身整體音量更強大，聲場更加震撼，得益於這兩個定製大振幅揚聲器，華為MatePad Paper具備大功率的smartPA，讓低音更渾厚。

2. 由於機身的厚度只有6.65mm，使得與指紋識別鍵合二為一的電源鍵的橫截面積不夠大，消費者在錄入指紋時，需要有多次錄入才行，不過指紋識別的靈敏度卻很高，值得稱讚。

3. 機身的重量與厚度分別為360g、6.65mm，這也使得華為MatePad Paper讓人能夠輕鬆握持，給人帶來輕薄的手感。

值得一提的是華為MatePad Paper隨機附贈了一份智能皮套，其也是採用素皮材質，呈現天然紋路手感，環保材料，傳遞自然觸感，皮質紋理的微彈力道。素皮還兼具有實用性，同時耐刮防滑容易清潔，就像紙質書本，提供溫暖舒適感，令人對其愛不釋手。它還支援機身自動吸附，能夠給機身帶來貼身保護。

總而言之，華為MatePad Paper的整體外觀讓人相當滿意。單是素皮材質就使得該產品高端範盡顯。一周使用下來，當筆者再用其他同類型的產品，發現它們在手感與外觀方面，跟華為MatePad Paper還是有不小的差距。

02 屏幕：支援智能刷新模式且不懼強光，帶來良好視覺體驗

可能有的消費者不知道所謂的墨水屏，筆者在此來簡單介紹一下。墨水屏通常被稱作黑白屏，它的顯示材料是電子墨水，這些電子墨水呈膠囊結構，不同顏色的墨水附着在正、負電荷上，通電後，通過正負電壓使帶着不同顏色墨水的電荷相互吸引或排斥，改變電荷的排列，顯示出文字和圖片。墨水屏有省電、護眼、無閃爍、無輻射、可視角度大等優點。

與一般的墨水屏平板不同，華為MatePad Paper是全球首款通過德國萊茵TüV類紙顯示認證的墨水平板。據了解該認證含金量很高，它基於屏幕類紙顯示特性和用戶場景化體驗兩大維度，是德國萊茵TüV通過十大專業測試對墨水屏終端做出高標準的要求。而華為MatePad Paper通過了該標準的所有測試要求，可見該產品的屏幕很優秀。

華為MatePad Paper還支援「智能刷新模式」。系統將根據用戶當前正在觀看的內容，自動匹配合適的屏幕刷新，無需手動選擇屏幕刷新模式。例如在消費者閲讀、筆記等純文本的場景中屏幕刷新率會保持較低狀態；而在圖文/視頻或滑動較多的場景下，屏幕會適配為刷新率更快速的流暢顯示模式，以減少屏幕閃爍狀態。

此外，華為MatePad Paper搭載的自研顯示增強算法可帶來非常出色的顯示效果——文字清晰鋭利，它使得圖片實現更接近256級灰度圖像的畫質效果，明暗對比度更高，層次更分明。

筆者在使用華為MatePad Paper的過程中，對它的屏幕印象尤為深刻，不管是閲讀純文本的電子書，還是瀏覽文件與漫畫，它都能給我帶來良好的視覺體驗，很少有畫面卡頓等情況出現。

03 辦公：標配第二代M-Pencil手寫筆+搭載HarmonyOS 2，助力高效辦公

華為MatePad Paper標配第二代M-Pencil手寫筆，搭載HarmonyOS 2操作系統，二者強強聯合，助力消費者高效辦公。

首先是標配第二代M-Pencil手寫筆，它可以和其他搭載HarmonyOS 2及以上版本的華為平板使用同一支筆進行寫畫。也保留了如全局手寫、雙擊切換、藍牙自動配對連接，磁吸充電等便捷的功能，支援4096壓感，順滑跟手。在「筆記」應用中，時延僅26ms，筆尖接觸屏幕的一瞬間，用戶即可感受到屏幕表面與手寫筆摩擦帶來適中的阻尼感，還原紙感般的書寫體驗。

接下來是搭載HarmonyOS 2，它使得華為MatePad Paper不同於過往的墨水平板，不再僅僅是一個「獨立」的讀寫設備，更是能夠無縫連接其它華為設備，組成「超級終端」，利用對方的功能模塊進行硬件互助、資源共享、協同操作。

像華為MatePad Paper可與PC實現多屏協同。當消費者需要長時間的面對電腦屏幕盯着看材料，往往會造成眼睛的不適，通過華為MatePad Paper可直接變身成為PC的專屬擴展屏，這樣消費者就能在華為MatePad Paper優秀的護眼墨水屏上，高效健康的辦公了。

華為MatePad Paper的HarmonyOS卡片桌面也是一大亮點，它將高頻應用以卡片的形式一站式集合在了「首頁」，開機即默認進入，用戶只需輕輕一點能直達核心應用功能，如查看會議日程安排、打開郵件正文，不再需要一步步點擊選項卡，使交互變得更簡單、高效。

此外，華為MatePad Paper還有多種功能加持，像支援語音轉文本功能 ，可以把會議、交談過程錄音一鍵轉為文本，方便消費者進一步整理與編輯。還支援中英雙語轉文本和多種方言識別。

不得不說，華為MatePad Paper的辦公功能真的很實用，以往長時間需要盯着電腦的筆者，往往需要用滴眼露休息一會兒才能繼續辦公，現在有了華為MatePad Paper，它所帶來的優秀辦公體驗，讓筆者差不多都忘記用滴眼露了。

04 閲讀：不止是可以品質閲讀，還能做到多設備數據互通

有了好的屏幕，內容也得跟上。華為MatePad Paper內置華為書城服務，它通過聚合掌閲、點眾閲讀、中文在線等內容合作伙伴165萬+閲讀資源，及中信出版社、北京大學出版社、上海人民出版社等合作出版商13萬+多樣化的閲讀內容。華為書城服務覆蓋經管文史、人物傳記、社科文化、熱門小說等海量圖書資源，滿足不同用戶、不同場景的閲讀需求。

當筆者打開華為MatePad Paper的書城，發現居然還有《吶喊》、《傅雷家書》、《茶館》等經典著作，讓人喜出望外。進入閲讀，覺得華為MatePad Paper的閲讀體驗很棒，它能高度還原紙書閲讀體驗，支援字體大小、行距等多種個性化設置。不僅支援「手寫批註」、劃線、寫字、或是添加「想法」，還有多種筆型多種顏色可選，方便分類筆記。在消費者閲讀外籍圖書時，支援簡繁轉換和語言互譯，讓消費者輕鬆閲讀。

提到閲讀，不得不說華為MatePad Paper標配的第二代M-Pencil手寫筆。消費者在持筆的情況下可以連續手寫輸入，手寫文字會自動轉換為文本字符，可以顯著提高在墨水平板上的查找書目、檢索文件時的效率等。

值得一提的是，華為MatePad Paper依託華為強大的雲服務，可以做到雲端書架在雲端保存消費者的圖書。如果消費者登錄華為帳號，消費者就可在華為MatePad Paper、華為手機、MatePad等多終端設備共享共讀，實現跨設備文件一鍵導入書架。華為MatePad Paper也支援本地電子書的導入和閲讀，讓消費者喜歡的電子書也能呈現在華為MatePad Paper上。

總的來說，華為MatePad Paper書城內置的電子書內容豐富，支援「手寫批註」等帶來不錯的閲讀體驗，電子書的多設備數據同步，讓人感受到了華為MatePad Paper對電子書愛好者滿滿的誠意。

05 續航與充電：3625mAh電池帶來持久續航體驗

華為MatePad Paper內置3625mAh電池，支援22.5W超級快充，1.5小時即可充滿電。在六核處理器強大的能耗表現和基於HarmonyOS的節電技術的加持下，根據華為實驗室數據顯示，華為MatePad Paper最長待機時長28天，綜合體驗瀏覽約6天。話不多說，我們來看看該機的充電與續航表現。

充電方面，從30分鐘充電測試來看，支援22.5W超級快充的華為MatePad Paper在30分鐘可以充到55%，充電速度還是不錯的。

續航方面，筆者對華為MatePad Paper做了3小時重度續航測試，包含1小時閲讀電子書，1小時在線看漫畫，1小時用於辦公(含華為MatePad Paper與手機、PC協同辦公、多種文檔格式瀏覽&簽批、會議錄音等)。

從測試結果來看，華為MatePad Paper在3小時測試後電量剩餘68%，共耗電32%，續航表現出色，普通用戶正常使用一天沒有問題。尤其在閲讀電子書部分，一個小時耗電只有7%，也是一個比較出色的成績。如果你是一名愛看電子書與電腦辦公的重度用戶，擁有3625mAh電池的華為MatePad Paper的續航表現上一定會讓你滿意的。

06 總結

高端範的外觀、優秀的屏幕、出色的閲讀與辦公體驗、表現不俗的續航，這就是筆者對華為MatePad Paper的評價。如果你想買一塊既能護眼看電子書，又能高效辦公的平板電腦，不妨試試華為MatePad Paper，相信它的表現不會讓你失望的。

至於華為推出MatePad Paper這麼一款產品的原因，筆者猜測可能是考慮到了商務精英與專業人士的需求吧。他們追求傳統紙筆的儀式感、習慣於心無旁騖的沉浸式工作與閲讀、經常需要長時間的大量文檔/文獻的閲覽、對多設備協同高效辦公需求高。而華為MatePad Paper的推出，剛好能夠填補這片市場空白。

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