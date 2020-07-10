iPad好用筆記App免費就有　原生備忘錄iPadOS 14手寫功能表現出眾

不出意外，WWDC 升級了五大系統。與以往不同的是，今年功能上改進較大的僅有iPadOS，帶來了重磅的「手寫」功能，讓你的Apple Pencil 更加值錢。

去年的升級讓一眾GTD（Getting Things Done） app 瑟瑟發抖，今年的升級讓手寫筆記app 有些心慌。雖然沒有直接對《備忘錄》進行升級，但「手寫」功能卻實實在在地讓它變得更加強大，我甚至因此替換了「GoodNotes」。

《備忘錄》想成為你的手寫筆記app

你有多久沒有手寫過作文了？升級iPadOS 14，就能重溫寫字的快樂，不再做一個提筆忘字的人。

點擊大圖睇睇《備忘錄》的手寫功能到底有多厲害！▼▼▼

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橫向對比「GoodNotes」和「Notability」，就能看出Apple「親兒子」《備忘錄》在筆記功能上其實已經非常完善。

相較兩者，《備忘錄》在手寫輸入方面的表現可以說是不遑多讓了。

略遜一籌的是部分特色功能，比如激光筆、錄音等，但在實際使用過程中，這些特色功能的使用頻率並不很高。因此你完全可以根據個人需求，認真分析是否真的要為之付費。

因此，待日後macOS新版本穩定之後，iPad和Mac就有一個全新的使用場景，用iPad寫完字，Mac複製成文件，各個設備幹自己該幹的活，卻又配合得無比緊密。比如，我在iPad寫完這篇文章，在Mac上複製成文本。不過書寫體驗相較於「GoodNotes」和「Notability」來說還是稍微差了點，字跡較醜，收筆時無法形成好看的筆鋒。

不過書寫體驗相較於「GoodNotes」和「Notability」來說還是稍微差了點，字跡較醜，收筆時無法形成好看的筆鋒。（AppSo授權使用）

《備忘錄》也想成為你的電子筆記app

我們往往對手機的自帶app 有些輕視，不少人並不知道《備忘錄》已經具備成為電子筆記軟件的許多基礎功能。

點圖睇睇《備忘錄》支援的文本格式及其他功能▼▼▼

我同樣也為大家整理了《備忘錄》和《印象筆記》﹑《OneNote》的功能對比，幫助大家挑選自己需要的筆記軟件。

在基本的文本輸入這塊，《備忘錄》已經趕上兩者，但在高級功能上遠遠不及。

還是那個同樣的問題，如果你使用這些高級功能的頻率較高的話，自然可以考慮訂閱使用。

但如果你都是Apple設備，對電子筆記的需求也沒有那麼高級的要求，《備忘錄》可能會是最合適你的app，免費、體驗良好、同步速度快，重要的是還安全。

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《備忘錄》的主要應用場景

儘管升級了很多次，但還是很少有人將《備忘錄》作為筆記app。

究其原因，主要是沒有找到它的應用場景，因此下面我將介紹三個常用的場景。

1. 學習記錄

在升級iPadOS 14 以前，我都是用的「GoodNotes」記錄課堂筆記，現在已經轉換到《備忘錄》了——因為macOS 版本的「GoodNotes」體驗真的不好。

（AppSo授權使用）

想要熟練掌握知識的話，整理筆記是必要場景。「手寫」功能可以讓我在iPad 上快速聽寫、記筆記，之後在macOS 上將其識別成文本放到「Notion」中進行二次整理。

2. 會議紀要

眾所周知，會議紀要講究的是快速記錄、簡明扼要，那麼又有什麼app在「快」這件事情上比得上《備忘錄》呢？它相較於其他筆記app最大的優勢是，在鎖屏頁面用筆單擊即可新建備忘錄。

在「設置– 備忘錄– 在鎖定屏幕上訪問《備忘錄》」設置為「始終創建新備忘錄」或「回到上個備忘錄」，即可打開。

（AppSo授權使用）

利用《備忘錄》的文件夾功能，可以新建一個「會議紀要」文件夾來存放你記錄的會議內容，而我也確確實實多次見到同事用它來記錄。

3. 分享筆記

知識只有在傳播之後才能帶來更大的價值，你當然也可以用《備忘錄》跟一樣擁有Apple設備的人傳播你的筆記。相較於其他app，它的傳播效率更高。

比如，你可以像傳照片一樣直接隔空傳送你的筆記給別人。

（AppSo授權使用）

你也可以建起一個共享小組，跟大家一起愉快地記錄。

儘管《備忘錄》的功能已經足夠強大，但它還面臨一個困境——用戶的遷移成本過高。過多的筆記，獨有格式無法同步，缺少直接導入功能，這些都讓用戶遲遲無法動手轉移，即便他們有心，卻無力。

但其實無妨，信息一定是經過多次整理、思考、輸出之後才會成為你的知識。而《備忘錄》最好的體驗是觸達入口多且快，因此，如果你是一個忠實的「果迷」，暫時也沒有那麼多高級功能的需求，十分建議你可以考慮這個小透明軟件。

特別是這次升級之後，簡直就是手寫黨的福音。尤其是《Notability》剛把轉寫文件功能設為付費點，Apple便推出了良好的轉寫功能，進一步壓縮了手寫筆記app的生存空間。但轉念一想，他們是不是會推出更多讓我們驚嘆的功能，幫助我們獲得更好的手寫體驗呢？讓我們拭目以待。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：花什麼錢？iPad 自帶的《備忘錄》原來這麼好用】