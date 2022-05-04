Andriod系統一定比iOS遜色？　4個簡易設定令卡頓現象秒消失

自打市場有iPhone和Android手機以來，二者之間的系統對比之戰就沒停過。不過大部分用戶在長期使用之後二者之後總會覺得iOS在運行速度方面更勝一籌，而Android手機則會更「卡」。那卡頓之後要不要換新機呢？我看其實沒必要。



Android卡頓不是你的錯

造成Android手機卡頓的原因其實有很多，系統底層是一方面，其次就是市場環境問題，這算是老生常談的話題了。

就以中國內地而言，複雜的軟件生態、五花八門的軟件商店、臃腫的軟件和繁多的系統緩存等等都會造成我們的手機越用越卡。

用過Android手機的朋友都清楚，各大「流氓軟件」橫行，總是被要求使用各種權限，比如位置訊息、照片訊息等等，與海外原生態Android相比非常繁瑣。

總體而言，對Android手機用戶來講，經常清理垃圾和控制軟件後台十分有必要，接下來我就為大家推薦幾個小方法來應對手機卡頓現象。

作出適當設定，便能讓Andriod系統更加流暢。

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關閉自動更新

新買的手機第一件事我勸大家還是先關掉系統的自動更新功能，系統升級一般分為兩種，一種是小更新，改善使用環境，修復手機BUG，可能也就幾十MB左右。

而另外一種則是大升級，對於手機系統而言，這種大升級可以稱之為一個變革，大約在幾GB左右，這就需要小心一點了。

為什麼這麼說呢，這種大升級我們要考慮硬件水平能不能跟的上，一般大升級對應的是新手機，而舊款老手機跟着進行升級之後可能會出現卡頓發熱等問題，所以是非常有必要關閉自動更新的。

具體操作方法為——【設置】——【系統和更新】——【關閉自動下載】。

如果找不到的話，打開【設置】——【關於手機】——【快速點擊系統版本號多次進入開發者模式】——【關閉系統自動更新】。

後台進程限制

後台對於手機用戶都不陌生，有時候一天可能打開十幾個、幾十個的後台，不過開多了之後對於Android手機用戶來說可不是一個好事。這時候我們就需要後台進程限制，去限制一下後台，還是非常好用的。

每款Android手機打開「開發者模式」的過程不同，一般而言找不到「開發者模式」可以打開【設置】——【輔助功能/關於本機】——【開發者模式/多次點擊系統版本】——【後台進程限制】即可。

定期清理垃圾

中國內地的APP做得越來越好，但是也越來越臃腫，很多APP在啟動時能夠同步激活各種功能的線程和子進程。早期，APP所佔用的僅僅是幾百兆或者幾個G的存儲，但是越用你就會發現，它們甚至多達20G、30G甚至更多。

其實這些垃圾文件包括了很久之前的緩存，其實大家可以將自動下載功能關閉就好，具體操作方法為——【微信】——【設置】——【通用】——【照片、視頻和文件】——【自動下載】關閉。

在必要情況下，還是建議大家清理一下沒用的聊天記錄以及APP緩存，對於手機來說是個非常不錯的減負。

關閉自動推送

當我們用手機下載APP時，一不留神可能就會允許APP進行通知推送，在用多了之後你會發現，當你下拉通知欄的時候，滿屏都是廣告，一不小心點擊一下就跳轉到了廣告頁面，令人非常煩躁。

通知欄一般可以通過左劃或者右划進行通知的去除，或者長按通知進行通知關閉操作。在手機設置中，一般都會有「應用和通知」、「通知管理」、「應用程序」此類的設置分項。我們從這些入口進入設置，即可對通知進行全局的控制。

其次，大部分雜誌鎖屏壁紙可都是在佔用你的手機運存哦！而且很多雜誌壁紙都是廣告，一個不小心就會點擊進去並且下載各種APP軟件，相當惱人。

打開【設置】——【鎖屏和密碼】——【雜誌鎖屏】將其關閉即可，能夠大幅提高手機流暢度哦！

從根上杜絕卡頓其實也很簡單，保持一年換一部新手機，或者直接換個iPhone用三年再換，可能價格上有點貴，但是體驗上可以有不錯的提升。

還有就是華為的鴻蒙HarmonyOS，也是一個不錯的選擇，此前華為消費者業務首席運營官何剛，公布了鴻蒙系統升級量已經突破了1.2億，僅用4個月的時間就收穫瞭如此之多的用戶，鴻蒙成為全球用戶增長速度最快的移動操作系統不是偶然現象，大家可以嘗試一下。

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