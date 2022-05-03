Android 5G手機暢銷榜公布Samsung佔半數 其餘是這幾款國產品牌
撰文：中關村在線
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近日根據海外知名研究機構Counterpoint公布的數據顯示，2022年2月全球十大暢銷Android 5G手機中有5款國產手機上榜，佔據了整個榜單的半壁江山。
根據Counterpoint Research手機機型銷量追蹤服務公布的數據，2022年2月全球十大暢銷Android 5G手機為：
Counterpoint Research公布了2月份頭10位暢銷Android 5G手機，除Samsung外其餘都是國產品牌的天下。
+7
三星Galaxy A52s 5G
三星Galaxy S22 Ultra 5G
三星Galaxy S21 FE 5G
三星Galaxy A32 5G
OPPO Reno 7 5G
榮耀60
vivo S12
Redmi K40
榮耀X30
三星Galaxy A22 5G
其中除了三星手機之外，還有來自中國廠商的OPPO Reno 7 5G、榮耀60、vivo S12、Redmi K40、榮耀X30。可以說國產的Android手機已經越來受到國外的消費者歡迎了，那麼這10款手機裏有你正在用的手機嘛？
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