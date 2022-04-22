Xiaomi CIVI 1S正式發表標榜自拍更自然　美顏黑科技更延伸到男生

Xiaomi 在4月21日正式發表新代自拍神器 Xiaomi CIVI 1S，該機被喻為新一代最靚的Xiaomi手機，針對主打女性市場及 Selfie 美顏拍攝。



在外觀方面，Xiaomi CIVI 1S 延續了超輕薄的設計，重量只有166g，厚度僅為6.98mm，再採用6.55吋雙曲面的機身設計，令整部機相當輕巧。

這次Xiaomi CIVI 1S主打女性市場及Selfie美顏拍攝，科技美肌效能更顯自然。

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至於規格方面，Xiaomi CIVI 1S 採用6.55吋（2400 x 1080），並支持120Hz高刷率、P3色域，同時還支持10bit，能顯示10.7億種色彩，支持杜比音效及HDR10+等。再配備 6nm製程工藝 Snapdragon 778G+ 處理器，搭載6400萬像主鏡 + 800萬像120度超廣角鏡 + 200萬像微距鏡及3200萬像素超清鏡頭（並且支持AF自動對焦 + 前置雙柔光燈）。電量為4500mAh（支援55W快充）。

價格方面，Xiaomi CIVI 1S 提供了，8GB RAM + 128GB ROM、8GB RAM + 256GB RO及12GB RAM + 256GB ROM個版本，定價為2,299人民幣（折合約2,797港元）、2,599人民幣（折合約3,162港元）及2,899人民幣（折合約3,527港元）。

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