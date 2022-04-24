小米12 Pro收發訊號比iPhone還要差？　兩大旗艦級手機訊號比拼

一台智能手機的訊號表現如何，可以說是影響其日常使用體驗的關鍵的因素。長期以來iPhone的訊號問題都為人所詬病，不過最近幾年小米手機的也頻頻出現各種訊號問題。那麼最新一代的iPhone 13 Pro Max與小米12 Pro對比，誰的訊號表現會更好呢？下面便讓我們通過一系列實測來對比一下。



本次對比測試主要設置了兩個場景，分別人多訊號雜的辦公室場景和人少訊號差的地下車庫場景，這兩個場景中的前者可以考驗智能手機在日常使用中的體驗，後者可以考驗手機自身的訊號收發能力。

以下測試均在同一時間段同一地點進行，但是由於不同時間、不同地點、不同運營商、不同套餐等情況下的網絡環境不同，測試結果僅供參考，不代表兩款機型在與測試條件不同環境下的實際使用體驗。

小米12 Pro與iPhone 13 Pro Max收發訊號對比測試

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兩台旗艦不相上下 5G速率測試

首先進行的是辦公室場景下的5G速率測試，測試軟件為Speedtest，主要測試兩款手機在聯通、電信、移動三個不同運營商網絡環境下的上行速率和下行速率表現，測試在同一空間位置以及相近的時間段進行。

從測試得出的數據中我們可以發現，iPhone 13 Pro Max與小米12 Pro在該場景下的5G速率表現十分接近，可以說這兩款手機在理論層面的5G性能表現是接近的，這點在後續的測試中也能得到驗證。

不同場景兩者表現竟相反？訊號強度測試

通過訊號強度測試我們可以更直觀地了解這兩款機型在相同場景下的訊號表現，該項測試的測試方法為通過查看手機自身顯示的訊號強度值來獲取數據，dBm一般為負數，訊號參數的絕對值越小訊號越好。

觀察測試數據可以發現，在辦公室場景下小米12 Pro的整體表現更為出色，iPhone 13 Pro Max相對較差；在地下車庫場景下iPhone 13 Pro Max的整體表現更為出色，小米12 Pro則相對較差。同時同一機型在不同運營商網絡下的訊號表現也比較接近，沒有出現差異過大的情況。由此可見，小米12 Pro在訊號複雜的環境下整體表現更為出色，iPhone 13 Pro Max在訊號較差的環境下的整體表現更為出色。

小米蘋果互有勝負 遊戲時延測試

隨後我們再用騰訊手遊加速器進行了《王者榮耀》項目的遊戲時延測試，該測試在辦公室場景下進行。通過測試能夠發現兩款機型在聯通5G網絡環境下的表現基本一致，在移動5G網絡環境下小米12 Pro的表現更為優秀，在電信5G的環境下iPhone 13 Pro Max的表現更為優秀。

蘋果表現更穩定 視頻緩存測試

最後進行的是在地下車庫場景下進行視頻緩存測試，測試方法為使用bilibili客戶端緩存480P分辨率的《讓子彈飛》視頻文件，記錄下載完成的所消耗的時間，耗時越少表現越好。

測試數據顯示除了在聯通網絡環境下，iPhone 13 Pro Max的表現均優於小米12 Pro。並且iPhone 13 Pro Max的整體表現更為穩定，沒有出現不同運營商網絡環境下測試成績大幅度波動的問題。

總結

通過本次測試我們可以發現，iPhone 13 Pro Max與小米12 Pro的整體訊號表現非常接近，在不同測試項目中兩款機型各有勝負，並沒有出現某款參測手機整體訊號表現明顯優於另外一款機型的情況。

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