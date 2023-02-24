網發文「YouTube睇片突然黑屏」爆共鳴　官方建議這樣做便可解決

人手一機的世代來臨，YouTube也出現許多創作者製作題材多元的短片，吸引許多人長時間觀賞，不過最近蘋果用戶卻突然爆出看YouTube影片看到一半「畫面直接黑掉」的災情，引發不少網民共鳴「我也會」。



YouTube看一看畫面突然黑掉？蘋果用戶爆發共鳴：我也是

一名台灣網友1日在PTT iOS版上以「YouTube看一看會黑畫面」為題發文，透露自己目前拿iPhone 14 Pro、系統是iOS 16.2，原PO表示最近在看YouTube影片的時候，常常會出現看到一半畫面直接黑屏的情況，「影片有在繼續播放也有聲音，連CC的字幕都有出現，就只有畫面變黑」，不過原PO也透露滑掉視窗後重開就能改善，也好奇有沒有其他人遇到相同問題。

▼▼▼YouTube看影片突然黑屏引網民共鳴▼▼▼

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其他網民也深有同感，紛紛回應原PO，「iOS 16.3、iPhone 14 Pro也會，不過更新YT後就沒出現過了」、「我的iPhone 13 Pro Max／iOS 16.2很常這樣黑畫面，但更新iOS 16.3就沒了」、「iPhone 12 mini iOS 15.0一樣狀況，感覺是APP的問題，更新沒改善」、「+1，這情況快半年了還沒改善」、「+1，還以為只有我會」、「我也是」。

但也有網友提供黑屏解方，「不用滑開APP，把那個影片關掉重開就好了」、「+1，影片重開就好，但幾乎每天發生」、「之前13也常這樣，後來更新後就沒遇過了」、「YouTube皆更新最新版本」。

YouTube黑屏要怎樣解決？

如果遇到YouTube影片播放時出現黑屏，YouTube官方也建議可以嘗試重新啟動裝置、關閉行動數據連線後重新開啟、解除YouTube應用程式後重新安裝、將YouTube應用程式、iOS系統更新至最新版本、在手機上確認已經允許YouTube使用行動數據服務，若仍無法解決問題，建議使用不同瀏覽器觀看影片，也可以嘗試清除瀏覽器快取和Cookie。

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