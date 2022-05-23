手機APP安全｜四大訣竅教你遠離不良APP　權限到底要唔要開放？

4月份工信部下架了104款不良APP，其中不乏我們耳熟能詳的一些熱門APP應用。這也不是國家第一次出手整治不良APP了。而這種屢禁不止的不良APP也恰恰反映出對於用戶而言，網絡給我們帶來便利的同時也危機四伏。



手機對於現代人的重要性不必多少，衣食住行幾乎都離不開手機，而且對於絕大部分人來說手機是一個非常隱私的東西，不僅存儲了大量的賬號密碼資料，同時各種涉及隱私的用戶信息、照片等也都存放在手機裡，所以說手機安全是每個人的一塊心病。

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當代人離不開手機，更離不開APP，那那些給我們提供方便的APP為什麼就成了不良APP了呢？簡單點說，就像你家的門鎖壞了，你請一個不良的開鎖師傅上門幫你開鎖，開鎖師傅幫你解決了門鎖問題後，自己偷偷留下了一把備用鑰匙，當你不在家時，他就可以用備用鑰匙進入你家偷偷拿你的東西。 APP也一樣，在給你提供便利的同時，不良APP也可能會偷偷採集你的一些資料。

所以，對於用戶來說，選擇APP就像選擇開鎖師傅一樣，一定要選擇靠譜、安全的，這樣才能最大限度的保護你的個人隱私。

第一：下載APP一定要去官方應用商城

首先，可以很遺憾的告訴你，今天無論你的手機是什麼操作系統，在任何一個官方軟件應用商城內都不能100%保證你下載到的APP不存在不良行為。但是如果你去官方應用商城下載APP的優點就在於，通過官方的篩選以及病毒掃描，可以最大限度的降低你下載到不良APP的風險。

另外，在下載APP的時候可以看下軟件的評論，如果評論中出現一些差評，也建議大家要謹慎下載。

第二：設置手機權限和軟件權限

APP想要採集用戶信息，目前基本都需要用戶同意才可以，但很多人看到權限獲取彈窗時，多半會跟看保險條約一樣，還沒看懂，就直接點了同意。這樣APP就可以肆無忌憚的採集你的信息了。

常見的有短信、通信錄、定位、相冊、相機等權限，用戶在安裝軟件的過程中應該仔細查看分析軟件調用的權限和功能是否匹配，如果不匹配很可能就是有問題的APP。

此外，即使當時誤觸給了APP權限，用戶也可以在手機系統的設置選項中，找到相關的APP將權限關閉。如果APP因為關閉權限無法工作，建議用戶可以在使用時開啟，不使用時關閉。

第三：從陌生鏈接、廣告中點擊下載的APP最好不要安裝

廣告中加載APP安裝實際上是一門利潤非常高的生意，而一些問題APP也會通過這種方式來獲取用戶。

所以當用戶在瀏覽信息的過程中如果發現這種廣告，尤其是誘導性非常強的廣告時，千萬別點擊下載，更不要安裝，這種APP大概率都是不合規的APP。

第四：定期用防毒軟件檢查手機

絕大部分國內的Android機目前都會配備機內的防毒軟件，殺毒軟件不一定100%靠譜，但定期使用殺毒軟件檢查下自己的手機也是非常不錯的一種方法。

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