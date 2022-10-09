如何防止iPhone上的App竊聽？6步教你保障私隱　關閉這些設定即可

有時候拿起 iPhone 查詢某項商品，又或與他人聊起某項商品後，臉書、網頁、商城App…等，可能就會跳出話題中相關產品的推薦。雖然 iPhone 對私隱權的要求相當嚴謹， 並不會去竊聽用戶的對話，但仍不免會出現這現象，而這多半是在安裝 App 時，受權使用「咪高風」或「相機」，因此，建議可在有疑慮的 App 下，關閉「咪高風」或「相機」的私隱權設定。



▼▼▼防止iPhone上的App竊聽可這樣做▼▼▼

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步驟1. 先開啟 iPhone 設定頁面，找到「私隱與保安」選項。

步驟2. 在私隱與保安的設定頁面中，滑到最下方，找到「Apple廣告」。

步驟3. 接著將「個人化廣告」關閉。

步驟4. 回到步驟2.的私隱與保安頁面，點選「咪高風」。

步驟5. 找到有疑慮的 App，將麥克風授權使用「關閉」。

步驟6. 再回到回到步驟2.的私隱與保安頁面，點選「相機」，同樣找到有疑慮的 App，關閉使用。

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