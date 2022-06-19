iPhone｜5大技巧快速清出記憶體　社交APP成容量怪獸必刪「快取」

撰文：中關村在線
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手機容量不足怎麼辦？手機用久了，最先面臨的問題不是零件損壞，反而是容量不足的困擾。

以下就盤點5招讓手機容量變大的方法，學會後再也不用東刪西刪，或花錢購買額外的容量了！

▼▼▼5個iPhone小技巧幫你快速清出記憶體▼▼▼

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第1招：LINE刪除快取

LINE/Whatsapp是現代人手機必備的APP，但通常也是手機內隱藏的容量怪獸！若要節省手機的儲存空間，以LINE為例，記得定期打開LINE，並在主頁右上角的「設定」中點選「聊天」，再選擇「刪除資料」，進入頁面將「快取資料」勾選後，按下「刪除所選資料」，不僅不會讓聊天紀錄消失，也能有效清理LINE佔據的緩存空間。

第2招：一鍵清除APP暫存資料

iPhone其實有個隱藏的小技巧可以「一鍵清理暫存」，首先長按iPhone側邊按鍵，直到螢幕顯示「滑動來關機」的頁面，再長按HOME鍵，等到手機自動返回主頁，這時檢查手機的APP分頁，會發現「重新整理中」的提示，代表手機暫存已經清除完畢。

第3招：關閉相機HDR

iPhone相機內建有HDR功能，開啟後可以自動調節照片光線，但卻會耗費大量的儲存空間。如果想避免HDR照片佔用記憶體，只要打開「設定」中的「相機」，並將HDR的「保留正常照片」選項關閉即可。

第4招：定期清除網頁瀏覽紀錄

手機網頁的瀏覽紀錄其實也會佔用內存空間，需要定期手動清理，而清理的方式就是先到「設定」中打開「Safari」，下滑點選「清除瀏覽紀錄和網站資料」，簡單兩步驟就能成功刪除瀏覽紀錄和網頁暫存了！

第5招：刪除重裝APP

大部分的人使用手機，都會花費大量的時間在瀏覽FB、Instagram等社群軟體，而這些軟體佔據的記憶體也十分驚人！若想有效且快速的刪除這些軟體佔據的空間，可以定期刪除再重新下載，不影響使用的同時也能清理出被吃掉的容量。

延伸閱讀：iPhone常見6大迷思都是騙人？解答你應否睡覺時充電、定期重開機

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為何iPhone靜音鍵沿用15年不廢除？　靜音模式代替不了原因在這裏iPhone下載手機清理App後遭自動扣款2500元　Apple客服給出這提示iPhone內置LiDAR激光雷達有咩用？　呢3款實用功能你不得不知iPhone的3個實用冷知識　果粉也未必知道　隱藏相簿原來藏在這裏iPhone進水無法充電？　千萬別用風筒吹　內行人提供自動排水方案用iPhone影相必學　善用內置這３個功能　隨手拍出滿意效果歷代iPhone取消的5大功能及物件　果粉每年願望都想Touch ID回歸iPhone｜消失的APP圖示並不代表已刪除　6步教你於桌面重新顯示iPhone課金紀錄原來有得睇　6個步驟一目了然　輕鬆幫你對帳理財

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone手機容量不足，先別急著刪照片！5個小技巧快速清出記憶體，內建1設定沒關超佔空間

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