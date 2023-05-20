Microsoft Edge內建影像編輯器　六步教你極快速編輯及處理圖片

以往在網絡上尋找圖片素材時，我們都會先將圖檔另存新檔、下載後透過編輯工具進行處理，無論是使用電腦或是線上編輯器都一定會遇到將圖片匯入、編輯後儲存的過程，近期 Microsoft Edge 瀏覽器直接整合影像編輯器功能，使用者只要在網頁看到的圖片點選一下右鍵，從選單找到編輯影像功能即可進行圖片調整，包括基本裁剪、調整、濾鏡和標記工具一應俱全，不用離開瀏覽器一樣能完成簡單工作。



Microsoft Edge 內建的影像編輯功能最大特色是整合到瀏覽器選單，可直接對網頁看到的圖片進行編輯處理，例如大家都會經常用到的調整圖片比例、放大縮小、剪切、翻轉、水平翻轉和垂直翻轉，也能調整亮度、曝光度、對比、高反差、陰影、暈影、色彩調和度、溫暖和色調等等。

當然還有很方便的濾鏡特效工具，不需經過複雜的調整，套用濾鏡後讓相片快速變化成另外一種效果。

接下來就簡單示範一下 Microsoft Edge 圖片編輯器的操作方法和功能，因為都有中文介面，操作上不會太難，把這招學起來很有用，下次遇到從網頁找圖、又要進行一些編輯時就可以將步驟合而為一。

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STEP 1

首先，將 Microsoft Edge 瀏覽器更新到最新版本，接著在圖片上點選右鍵，從選單找到「編輯影像」功能。

這個影像編輯器在 Windows、macOS 版本的 Microsoft Edge 瀏覽器都能使用。

STEP 2

圖片隨即會被加入 Microsoft Edge 瀏覽器的圖片編輯器中，先看到的「裁切」畫面可以讓使用者調整圖片要保留或是刪除的範圍，必要時旋轉、翻轉或是快速裁切為特定的圖片比例，操作上都很直覺。

STEP 3

從上方選單點選「調整」編輯圖片細節，包括亮度、曝光度、對比、高反差、陰影、暈影、色彩調和度、溫暖和色調都能以拖曳方式修改數值，修改時可即時預覽圖片呈現出來的效果。

STEP 4

點選上方「篩選條件」，會有各種特效可以快速套用，相信大家對於濾鏡功能一定很熟悉，點選後會快速套用在圖片上，亦可使用濾鏡底下的控制器調整濾鏡濃度。

STEP 5

最後，圖片編輯器也很實用的「標記」工具在 Microsoft Edge 圖片編輯功能一樣沒錯過，提供畫筆、螢光筆、橡皮擦等選項，也能設定畫筆的筆尖粗細、顏色或是快速加入箭頭符號。

STEP 6

編輯完成後點選左上角「儲存」即可將編輯後的圖片保存，或是直接複製到剪貼簿以便在其他地方使用。

值得一試的三個理由：



Microsoft Edge 內建影像編輯器，無需離開瀏覽器即可對網頁圖片進行編輯



包括基本裁剪、調整、濾鏡和標記工具一應俱全，操作上也很簡單



提供多種濾鏡特效，完成後直接儲存圖片檔或複製到剪貼簿



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