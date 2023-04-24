兩步簡單開啟Windows 10「上帝模式God Mode」資料夾　附完整教學

Windows系統有所謂的「上帝模式」，說穿了其實也沒什麼，就是將所有的設定列出來，並且讓你可以快速點選開啟。這個功能在Windows 7、Windows 8時代都有，而來到了Windows 10的世界中，當然也有。設定方式也與過去差不多，使用上帝模式幾乎毫無難度。



什麼是上帝模式?

上帝模式主要就是將系統設定的功能集中在一個介面來管理，所有的設定幾乎可以在這裡都找得到，而且還兼具有Help的功能。不過，由於Windows 10把部分設定功能移到「設定」裡頭去調整，不過我們檢視了這個上帝模式，看起來是無法叫出「設定」裡頭的相關功能，僅能叫出「控制台」裡頭的相關設定。

▼▼▼Windows 10上帝模式教學▼▼▼

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設定上帝模式

1.在桌面按滑鼠右鍵，新增一個資料夾。

2.在資料夾名稱輸入「GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}」（不要加上下引號）。這樣就好了。

使用上帝模式

1. 現在你會在桌面上看到資料夾變成這個樣子。

2. 點選進入之後，可以看到列出來的各種類型設定。

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